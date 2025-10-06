VfL-Frauen empfangen den SC Freiburg im DFB-Pokal-Achtelfinale

Die Frauen des VfL Wolfsburg treffen im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den SC Freiburg. Das ergab die Auslosung, die am Dienstag von TV-Moderatorin Valentina Maceri gemeinsam mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler durchgeführt wurde. Die Partie wird zwischen dem 15. und 17. November ausgetragen, die genaue Terminierung steht noch aus.

Beide Teams setzten sich in der ersten Pokalrunde auswärts deutlich durch: Der VfL gewann mit 11:0 bei Regionalligist ATS Buntentor, der SC Freiburg setzte sich mit 4:0 bei Hannover 96 durch.

Die Begegnung hat bereits Historie: 2019 und 2023 standen sich beide Vereine im DFB-Pokal-Finale gegenüber – jeweils mit dem besseren Ende für die Wolfsburgerinnen, die mit insgesamt zehn Titeln Rekordsieger des Wettbewerbs sind.