VfL-Frauen empfangen den SC Freiburg am 15. November

Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen ist terminiert: Der VfL Wolfsburg trifft am Samstag, 15. November, im heimischen AOK Stadion auf den SC Freiburg. Die Partie beginnt um 16.30 Uhr und wird live bei Sky übertragen.

Derzeit läuft der exklusive Vorverkauf für Dauerkarteninhabende, ehe am Dienstag, 21. Oktober, um 9.45 Uhr, der freie Verkauf über den WölfeShop startet.

Beide Teams hatten sich souverän für das Achtelfinale qualifiziert: Die Wolfsburgerinnen gewannen ihr Erstrundenspiel beim ATS Buntentor mit 11:0, während Freiburg bei Hannover 96 mit 4:0 siegte. Es ist bereits das dritte direkte Pokalduell beider Mannschaften seit 2019 – die bisherigen Begegnungen entschieden die VfL-Frauen jeweils für sich.