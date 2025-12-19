VfL-Frauen empfangen den Hamburger SV zum letzten Pflichtspiel 2025

Für die Frauen des VfL Wolfsburg steht am Sonntagabend das letzte Pflichtspiel des Jahres an. Am 21. Dezember empfangen die Wölfinnen den Hamburger SV im AOK Stadion. Anstoß der Partie zum Rückrundenauftakt der Google Pixel Frauen-Bundesliga ist um 18.30 Uhr, die Begegnung wird live bei MagentaSport und DAZN übertragen.

Der VfL geht mit gemischten Ergebnissen in das Duell: Auf den klaren 6:1-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg folgte unter der Woche eine 1:2-Niederlage gegen den FC Chelsea in der UEFA Women’s Champions League. Die Belastung der vergangenen Wochen war hoch, geprägt von englischen Wochen in drei Wettbewerben. Nach einer regenerativen Einheit nutzte das Team die Tage vor dem Spiel gezielt zur Erholung, ehe am Samstag das Abschlusstraining am Elsterweg ansteht.

Der Hamburger SV ist nach dreizehn Jahren Abstinenz wieder erstklassig, konnte die Euphorie aus dem Saisonstart jedoch nicht konservieren. Nach fünf Punkten aus den ersten vier Spielen sammelten die Rothosen in den folgenden neun Partien lediglich zwei weitere Zähler. In der Tabelle steht der HSV aktuell auf dem vorletzten Platz. Mehrere Langzeitausfälle belasten den Kader, darunter auch ehemalige Wolfsburgerinnen wie Tarah Burmann und Jaqueline Dönges.

Die Wolfsburgerinnen können sich auf ihre Heimstärke verlassen. Im Kalenderjahr 2025 bestritten sie bislang sechzehn Heimspiele, zwölf davon wurden gewonnen, vier gingen verloren – kein einziges endete unentschieden. Mit 48 erzielten Treffern präsentierte sich der VfL offensiv konstant, gleichzeitig blieben Gegentore ein kalkulierbares Risiko.

Lerch warnt vor Geduldsspiel

Cheftrainer Stephan Lerch rechnet mit einem disziplinierten Gegner: „Hamburg hat im Saisonverlauf Anpassungen vorgenommen und wird sehr kompakt verteidigen. Sie werden versuchen, wenig zuzulassen und ihre Chancen konsequent zu nutzen.“

Personell gibt es noch Fragezeichen. Caitlin Dijkstra fällt sicher aus, bei Kessya Bussy, Guro Bergsvand und Justine Kielland entscheidet sich ein Einsatz kurzfristig.

Zum Hinspiel, das der VfL trotz 3:1-Führung nur mit einem Remis beendete, sagt Lerch:

„Wir waren damals nicht konsequent genug. Jetzt ist die Mannschaft eingespielter, die Abläufe sind klarer. Genau das wollen wir am Sonntag auf den Platz bringen.“

Mit dem Duell gegen den HSV endet für die Wölfinnen ein intensives Fußballjahr – und zugleich beginnt die Rückrunde, in der der VfL erneut den Anspruch anmeldet, ganz oben mitzuspielen.