VfL fordert Aue im lila-weißen Duell Osnabrück reist als formstarkes Team zum abstiegsbedrohten FC Erzgebirge Aue von red · Heute, 11:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Wenn der VfL Osnabrück am Samstag im Erzgebirgsstadion antritt, treffen zwei Mannschaften in identischen Vereinsfarben, aber mit gegensätzlichen Ausgangslagen aufeinander. Während die Niedersachsen ihre starke Rückrunde fortsetzen wollen, kämpft der FC Erzgebirge Aue weiterhin gegen den Abstieg aus der 3. Liga.

Aue sucht Stabilität im Abstiegskampf Die Gastgeber stehen seit dem 21. Spieltag auf Rang 17 und damit auf einem Abstiegsplatz. Nach einem versöhnlichen Hinrundenabschluss mit einem 4:0 gegen Schweinfurt folgten zum Start ins neue Jahr mehrere Rückschläge. Drei Niederlagen in Serie kosteten Trainer Jens Härtel den Job; sein Nachfolger Christoph Dabrowski konnte den Negativtrend bislang nur bremsen, aber noch nicht stoppen. Unter Dabrowski holten die „Veilchen“ zwei Punkte aus drei Spielen, darunter ein 2:2 nach 0:2-Rückstand gegen Viktoria Köln. Offensiv bleibt Aue jedoch harmlos: Mit nur 28 Treffern stellt das Team einen der schwächsten Angriffe der Liga. Kein Spieler hat mehr als drei Tore erzielt, Topscorer Julian Guttau kommt auf drei Treffer und vier Vorlagen. Winterzugang Vincent Ocansey wartet ebenfalls noch auf seinen ersten Torerfolg.

Auch defensiv offenbaren die Sachsen Schwächen. Die hohe Zahl zugelassener Abschlüsse und unterdurchschnittliche Zweikampfwerte unterstreichen die strukturellen Probleme im Spiel gegen den Ball. Formstarker VfL bleibt trotz Serie fokussiert Ganz anders ist die Stimmung beim VfL Osnabrück. Die Mannschaft von Timo Schultz ist 2026 noch ungeschlagen und führt die Rückrundentabelle an. Dennoch warnt der Trainer vor falscher Sicherheit und misst Serien wenig Bedeutung bei. Entscheidend sei allein, konsequent Punkte einzufahren.