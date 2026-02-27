VfL fordert Aue im lila-weißen Duell

Wenn der VfL Osnabrück am Samstag im Erzgebirgsstadion antritt, treffen zwei Mannschaften in identischen Vereinsfarben, aber mit gegensätzlichen Ausgangslagen aufeinander. Während die Niedersachsen ihre starke Rückrunde fortsetzen wollen, kämpft der FC Erzgebirge Aue weiterhin gegen den Abstieg aus der 3. Liga.
Die Gastgeber stehen seit dem 21. Spieltag auf Rang 17 und damit auf einem Abstiegsplatz. Nach einem versöhnlichen Hinrundenabschluss mit einem 4:0 gegen Schweinfurt folgten zum Start ins neue Jahr mehrere Rückschläge. Drei Niederlagen in Serie kosteten Trainer Jens Härtel den Job; sein Nachfolger Christoph Dabrowski konnte den Negativtrend bislang nur bremsen, aber noch nicht stoppen.
Unter Dabrowski holten die „Veilchen“ zwei Punkte aus drei Spielen, darunter ein 2:2 nach 0:2-Rückstand gegen Viktoria Köln. Offensiv bleibt Aue jedoch harmlos: Mit nur 28 Treffern stellt das Team einen der schwächsten Angriffe der Liga. Kein Spieler hat mehr als drei Tore erzielt, Topscorer Julian Guttau kommt auf drei Treffer und vier Vorlagen. Winterzugang Vincent Ocansey wartet ebenfalls noch auf seinen ersten Torerfolg.
Auch defensiv offenbaren die Sachsen Schwächen. Die hohe Zahl zugelassener Abschlüsse und unterdurchschnittliche Zweikampfwerte unterstreichen die strukturellen Probleme im Spiel gegen den Ball.
Ganz anders ist die Stimmung beim VfL Osnabrück. Die Mannschaft von Timo Schultz ist 2026 noch ungeschlagen und führt die Rückrundentabelle an. Dennoch warnt der Trainer vor falscher Sicherheit und misst Serien wenig Bedeutung bei. Entscheidend sei allein, konsequent Punkte einzufahren.
Für Schultz ist die Reise ins Erzgebirge auch persönlich bedeutsam: Dort stand er 2014 erstmals als Cheftrainer an der Seitenlinie, damals noch für den FC St. Pauli. Später blieb er gegen Aue über weite Strecken erfolgreich – zuletzt mit einem 3:1-Heimsieg des VfL an der Bremer Brücke.
Mit dem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen Rot-Weiss Essen im Rücken reist Osnabrück selbstbewusst an. Ismail Badjie traf erneut, Kapitän Jannik Müller und Kai Pröger sorgten für klare Verhältnisse. Besonders auswärts präsentiert sich der VfL stabil und führt die Auswärtstabelle an.
Dennoch wartet eine historische Hürde: In der 3. Liga gelang den Osnabrückern im Erzgebirgsstadion bislang kein Sieg. Drei Unentschieden und eine Niederlage stehen zu Buche – eine Serie, die nun enden soll.
Aue muss weiterhin auf mehrere Spieler verzichten, darunter Maxim Burghardt, Can Özkan und Erik Majetschak. Beim VfL hingegen kann Timo Schultz aus dem Vollen schöpfen, was zusätzliche Optionen für Rotation und taktische Anpassungen eröffnet.
Die Rollen scheinen vor dem Duell klar verteilt: ein formstarker Aufstiegskandidat gegen einen verunsicherten Abstiegskämpfer. Doch gerade in dieser Konstellation liegt die Gefahr für den Favoriten. Für den VfL geht es darum, die eigene Serie zu bestätigen – und zugleich Vereinsgeschichte im Erzgebirge zu schreiben.