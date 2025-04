VfL Fontana Finthen II zeigt Comeback-Qualitäten

Has. Kempten

Spvgg. Ingelheim II – TSG Hechtsheim 2:2 (2:1)

TSG-Trainer Dragutin Latincic äußerte sich folgendermaßen: „Tolles Spiel! Die erste Halbzeit hat eindeutig den Ingelheimern gehört und wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn sie den Sack zugemacht hätten.” Die Hechtsheimer seien überhaupt nicht ins Spiel gekommen und die Spvgg. habe es - gerade in der Offensive – exzellent gemacht. Die TSG musste sich vor allem bei ihrem Keeper Nico Osten bedanken, der sie in der Partie hielt. Glücklicherweise gelang den Gästen quasi mit dem Halbzeitpfiff der Anschlusstreffer, der sie zu einer dominanten zweiten Hälfte anstachelte. „Das Glück haben wir uns erarbeitet“, Latincic über den Ausgleich in der Nachspielzeit, der einmal mehr zeigte, dass die Hechtsheimer als Mannschaft („brutale Gemeinschaft”) zusammengerückt sind.

Tore: 1:0, 2:0 Jakob Justinger (10., 33.), 2:1, 2:2 Dominic Aktas (45.+1, 90.+3)

TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II – FC Fortuna Mombach II 3:2 (1:1)

„Tolles Statement unserer Mannschaft gegen einen direkten Konkurrenten. Nach den zuletzt sehr bitteren Niederlagen war der Sieg doppelt wichtig und führt dazu, dass wir vorerst einmal die Abstiegsplätze verlassen können. Doppelt freut es mich für zwei unserer Torschützen: zum einen für Rückkehrer Mohammad Khalili, welcher mit seiner Erfahrung der jungen Truppe enorm weiterhilft. Und zum anderen Routinier Maximilian Antwerpes, der sich eigentlich bereits zu den Alten Herren verabschiedet hatte. Dass es der Mannschaft dann noch gelungen ist, den Rückstand in der zweiten Halbzeit zu drehen, nötigt mir jeden Respekt ab“, gab Florian Sieben, der sportliche Leiter der TSVgg., zu Protokoll.

Tore: 1:0 Mohammad Khalili (7., Distanzschuss), 1:1 Patrick da Cruz (30.), 1:2 Valdrin Islami (61.), 2:2 Maximilian Antwerpes (74., FE), 3:2 Luke Mielitz (83.)

SG Gensingen/Grolsheim - TSG 1848 Heidesheim 3:0 (1:0)

Christian Gorges, einer der sportlichen Leiter der SG, teilte mit: „Ich bin sehr stolz auf das Trainerteam und die ganze Mannschaft, die seit Wochen sehr gut arbeiten und sich nun mit dem ersten Dreier des Jahres belohnt haben. Wir haben eine durchweg konzentrierte und gute Leistung gezeigt. Auch von einem früh verschossenen Elfmeter haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und einen verdienten Sieg eingefahren, bei dem wir noch einige Großchancen liegen gelassen haben. Großes Lob an die Defensive und da allen voran an unseren Keeper Luca Gerst, der nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr die Null festgehalten hat.”

Tore: 1:0 Tim Zerback (20.), 2:0 Valeriean-Zaharia Girla (66.), 3:0 Adrian Senner (90.), Besonderes Vorkommnis: Adrian Senner (SG Gensingen/Grolsheim) verschießt FE (10.)

VfL Frei-Weinheim - SV Alemannia Waldalgesheim II 5:4 (3:3)

„So wie es das Ergebnis auch schon beschreibt, war es ein Spiel der beiden Offensiven und weniger der Defensiven. Wir haben uns die Tore leider selbst eingeschenkt, aber sind drangeblieben und haben uns durch Einsatz und Willen am Ende noch mit den drei Punkten belohnt“, so das Fazit von VfL-Spielertrainer Andreas Steinhauer. Auf Seiten der Hausherren stach Yannick Brendle mit drei Buden heraus. Gleiches gelang Niklas Wein für die Gäste.

Tore: 0:1, 0:2 Niklas Wein (5., 23.), 1:2 Florian Fiessler (24.), 2:2 Yannick Brendle (25.), 3:2 Lars Anders (32.), 3:3 N. Wein (34.), 3:4 Max Buchner (50.), 4:4, 5:4 Y. Brendle (57., 65.)