VfL Fontana Finthen II siegt im Stadtduell

TSG-Spielertrainer Leon Eden sagte: „Mit der ersten Aktion des Spiels müssen wir schon das 1:0 machen - dann wäre das eine deutlich einfachere Partie geworden. So haben wir uns zwar einige Torchancen herausspielen können, die wir aber leichtsinnig liegen gelassen haben. Zusätzlich hatten wir noch Pech mit Latte und Pfosten. Grundsätzlich waren es auch viel zu viele leichte Ballverluste, wodurch die Budenheimer mit ihrem guten Umschaltspiel immer wieder gefährliche Konter setzen konnten. Im Endeffekt haben die zwei Standards zum 2:1 und 3:1 das Spiel entschieden. Es hat einiges nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Trotzdem fahren wir mit drei Punkten heim. Das hätte letzte Saison wahrscheinlich nicht so ausgesehen.”

SV Alemannia Waldalgesheim II – FC Fortuna Mombach II 4:0 (0:0)

„Mombach hat sich primär aufs Verteidigen konzentriert und es uns wirklich nicht einfach gemacht. Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht geschafft, im letzten Drittel gefährlich zu werden. Durch eine kleine, aber doch sehr ausschlaggebende, taktische Änderung haben wir in der zweiten Halbzeit mehr Zug zum Tor bekommen. Der Elfmeter war der Dosenöffner, durch den wir dann weitere Tore erzielen und so einen verdienten Sieg einfahren konnten. Kompliment an die Mombacher, die es uns wirklich schwerer gemacht haben, als es die Tabellenkonstellation vermuten lässt”, resümierte Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Niklas Wein (60., FE; 61., 79.), 4:0 Julian Schwarz (83.)

TSG Heidesheim – Spvgg. Dietersheim 0:3 (0:0)

Spvgg-Trainer Christoph Friedrich berichtete: „Absolut verdienter Sieg gegen einen tiefstehenden und bis zum Schluss kämpfenden Gegner. Das einzige Manko hat im letzten Drittel und in der Chancenverwertung gelegen. Es hätte um einiges höher ausfallen können. Wichtig waren einfach die drei Punkte nach dem unglücklichen Remis gegen Sponsheim letzte Woche.”

Tore: 0:1 Bennet Reisch (47.), 0:2 Abdilmedjit Zendelji (83.), 0:3 Lukas Huppmann (86.)

SG SpoDrOck – TSVgg. Stadecken-Elsheim 2:6 (1:2)

„Unterm Strich war das ein sehr starker Auftritt: Anfangs etwas holprig, aber mit Geduld, Spielfreude und klarer spielerischer Überlegenheit haben wir das Spiel völlig verdient gedreht und souverän gewonnen”, fasste Philipp Genz, Abteilungsleiter und Teammanager der TSVgg., zusammen.

Tore: 1:0 Esmail Mahmoud (6.), 1:1 Leon Kopp (20.), 1:2 Luke Mielitz (44.), 1:3 David Lipinski (52., direkter Freistoß), 1:4 Matthias Roth (60., direkter Freistoß), 2:4 Luke Reichwald (73.), 2:5 M. Roth (78.), 2:6 Thomas Munk (87.)

SV Klein-Winternheim – SV Ober-Olm II 5:1 (2:0)

Enrico Gottwald, der Klein-Winternheimer Spielertrainer, teilte mit: „Unsere Mannschaft konnte das Kerbespiel verdient für sich entscheiden und hat dabei all das gezeigt, was in der Vorwoche noch gefehlt hatte. Besonders in der ersten Hälfte sind wir äußerst dominant aufgetreten und haben trotz der tiefen und kompakten Defensive von Ober-Olm mit einem cleveren Spielaufbau sowie zahlreichen Chancen überzeugt. Ein Dank geht an Ober-Olm für das faire Spiel und an den sehr guten Schiedsrichter, der die Partie souverän geleitet hat."

Tore: 1:0 Ivan Miocevic (18.), 2:0 Philipp Zwirner (41.), 3:0, 4:0 I. Miocevic (63., 67.), 5:0 Joshua Engel (85.), 5:1 Vincent Feyerabend (87., per Kopf)

TSG Bretzenheim III – SV Alemannia Waldalgesheim II 2:1 (2:1)

„Riesiges Kompliment an das komplette Team zu dieser geschlossenen Mannschaftsleistung. Wir waren von Anfang an komplett fokussiert und in jedem Zweikampf voll da. Uns war klar, dass wir auf dem kleinen, nassen Platz gegen diesen Gegner nicht unser gewohntes Spiel mit Ball aufziehen können und haben uns auf eine kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel konzentriert. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs, denn so diszipliniert haben wir das schon lange nicht mehr hinbekommen. Natürlich hatte Waldalgesheim mehr Ballbesitz, die besseren Chancen hatten aber wir - in beiden Halbzeiten. Meiner Meinung nach ein verdienter Sieg”, gab TSG-Spielertrainer Leon Eden zu Protokoll.

Tore: 1:0 Lorin Armbruster (3.), 1:1 Nils Kruger (36.), 2:1 Philipp Tepen (38.)

FC Fortuna Mombach II – VfL Fontana Finthen II 0:1 (0:0)

Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der Fontana, sagte: „Wir waren in der ersten Halbzeit die deutlich aktivere Mannschaft, haben es jedoch versäumt, in Führung zu gehen. Nach der Pause ist das Spiel etwas hektischer geworden und es ist der Eindruck entstanden, dass die Mannschaft, die das erste Tor erzielt, die drei Punkte mitnehmen würde. Glücklicherweise waren das wir. Hochachtung vor den Mombachern, die sich nie aufgegeben haben und durchaus selbst in Führung hätten gehen können.”

Tor: 0:1 Paul Murawski (78.)

FV Budenheim II – TSG Hechtsheim 1:1 (0:0)

„Absolut verdienter Punktgewinn meines Teams, das über Mentalität, Einsatz und Willenskraft die bessere Mannschaft war. Man könnte fast schon von zwei verlorenen Punkten sprechen”, so das Fazit des FV-Trainers Martin Laufersweiler.

Tore: 0:1 Joseph Schwerdt (70., per Kopf), 1:1 Leon Petersilge (90.)

SG Gensingen/Grolsheim - SNK Bosnjak Mainz 5:4 (3:1)

Christian Gorges, einer der sportlichen Leiter der SG, fasste zusammen: „Das Spiel hatte einiges zu bieten: Erst ein gehaltener Elfmeter, dann trotzdem ein früher Rückstand, den unser Team noch in der ersten Halbzeit gedreht hat. In der zweiten Hälfte haben wir gleich zweimal einen Ausgleichstreffer hinnehmen müssen, haben aber allen Widrigkeiten getrotzt sowie Moral und Kampfgeist gezeigt. Ich freue mich sehr, dass uns endlich der erste Sieg gelungen ist. Besonders hervorheben möchte ich Philip Klee, der nicht nur mit seinen beiden späten Toren zum Matchwinner avanciert ist, sondern schon seit Wochen zu den besten Spielern auf dem Platz gehört.”

Tore: 0:1 Becir Hodzic (7.), 1:1 Alexandru-Emil Botorea (10., FE), 2:1 Kacper Wieczorek (36.), 3:1 Jannik Heuser (42.), 3:2 B. Hodzic (58.), 3:3 Zinedin Zenovic (65.), 4:3 Philip Klee (81.), 4:4 B. Hodzic (82.), 5:4 P. Klee (85.), Besondere Vorkommnisse: Luca Gerst (SG Gensingen/Grolsheim) hält FE (6.), 10-Minuten-Zeitstrafe für Selvedin Delic (88./SNK Bosnjak Mainz), Rote Karte für Z. Zenovic (SNK Bosnjak Mainz) wegen einer Tätlichkeit (90.+5)

FV Hassia Kempten – Spvgg. Ingelheim II 1:3 (0:2)

„Auf einem äußerst durchnässten und rutschigen Rasenplatz haben wir das Spiel sofort angenommen und uns verdient mit 2:0 in die Halbzeit verabschiedet. Nach der Pause haben die Kempter richtig Druck gemacht und verdient den Anschluss geschafft. In dieser Phase war der Ausgleich nicht weit entfernt. Die letzten 25 Minuten haben wir unsere Spielidee wieder besser umsetzen können, sodass wir uns in der 90. Minute mit dem Siegtreffer belohnen konnten”, analysierte Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein.

Tore: 0:1, 0:2 Jakob Justinger (19., 30.), 1:2 Kurt Ritzmann (57.), 1:3 Julien Reichwald (90., Kopfball)