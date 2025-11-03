VfL Fontana Finthen II schlägt Spitzenteam

„Wir wollten ein bisschen was ausprobieren und sind gegen den Ball anders angelaufen als sonst. Das hat leider noch nicht so gut funktioniert, weshalb das Unentschieden zur Halbzeit in Ordnung geht. Im zweiten Durchgang sind wir dann zu unserer grundsätzlichen Spielidee zurückgekehrt, haben früh das 2:1 und dann den Deckel draufgemacht. Verdienter Sieg, aber eins, zwei Tore zu hoch”, kommentierte Leon Eden.

SV Ober-Olm II – SG Gensingen/Grolsheim 2:0 (0:0)

Durch den knappen, aber enorm wichtigen Erfolg distanzierte sich der SV von der SG. Der Abstand zwischen beiden Teams beträgt nun fünf Punkte, die im Kampf um den Klassenerhalt noch eine entscheidende Rolle spielen können.

Tore: 1:0 Samuel Paul Reichenheim (50.), 2:0 Pedro Jose Barbosa Concalves (68.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für P. J. Barbosa Concalves (SV Ober-Olm II) wegen Ballwegschießens (77.)

SV Alemannia Waldalgesheim II – VfL Fontana Finthen II 0:1 (0:1)

„Schwieriges Auswärtsspiel auf ungewohntem Rasen gegen ein starkes Team aus Waldalgesheim. Trotz mehr Ballbesitz des Gegners haben wir stark gekämpft, die Führung erzielt und dürfen uns am Ende des Tages über drei wichtige Punkte freuen. Jetzt heißt es: Schwung mitnehmen und die nächsten Zähler gegen Ober-Olm II holen”, fasste Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der Fontana, zusammen.

Tor: 0:1 Lars Johnson (19.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Luis Perea-Friedmann (VfL Fontana Finthen II) wegen Ballwegschießens (90.+3)

Spvgg. Ingelheim II – Spvgg. Dietersheim 4:0 (2:0)

Marcel Hohnstein, der Ingelheimer Trainer, berichtete: „Wir sind das Spiel von der ersten Minute an mit der nötigen Bereitschaft angegangen und haben uns in der 16. Minute mit dem 1:0 belohnt. Auch danach haben wir nicht nachgelassen und konnten die 10-Minuten-Strafe gegen Dietersheim mit einem Elfmeter zum 2:0 ausnutzen. Nach der Halbzeit haben die Dietersheimer nochmal alles nach vorne geworfen, was für uns Räume zum Kontern geboten hat. Diese konnten wir zweimal für uns nutzen. Ein verdienter Sieg nach einer klasse Mannschaftsleistung.”

Tore: 1:0 Neo Reisinger (16.), 2:0 Timo Nuß (41., FE), 3:0 Eric Schlör (68.), 4:0 Kai Klumb (72.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Spvgg. Dietersheim (34.)

FC Fortuna Mombach II – TSG Hechtsheim 1:3 (0:1)

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Mombach ist ein zäher, stark defensiver Gegner gewesen. Die Jungs haben dennoch starke Kombinationen gezeigt. Der Mombacher Torwart hat – gerade in der ersten Halbzeit – eine höhere Führung verhindert”, resümierte Dragutin Latincic, der sich in seiner Abschiedssaison nochmal mit seiner Truppe eingeschworen hat und schöne Erinnerungen schaffen möchte.

Tore: 0:1 Dominic Aktas (20.), 0:2 Timo Lochmann (70.), 1:2 Marc Blechschmidt (75.), 1:3 D. Aktas (80., FE)

TSG Heidesheim – SV Klein-Winternheim 1:5 (0:2)

Philipp Zwirner, der spielende Co-Trainer des SVK, teilte mit: „Insgesamt eine gute Teamleistung unserer Mannschaft. Ein verdienter Sieg, der erst zum Schluss in die Höhe geschraubt wurde und zwischenzeitlich durch eine Schwächephase in der zweiten Halbzeit kurzzeitig ins Wanken geraten ist.”

Tore: 0:1. 0:2 Felix Kauf (14., 32.), 1:2 Eigentor von Sasho Draganov (65.), 1:3 Ivan Miocevic (83.), 1:4 F. Kauf (85., direkter Freistoß), 1:5 Philipp Zwirner (88.)

SG SpoDrOck – FV Budenheim II 3:3 (2:1)

„Ich bin sehr stolz auf mein Team, das dreimal nach einem Rückstand wieder zurückgekommen ist und bis zur letzten Sekunde an sich geglaubt hat. Wir sind zufrieden mit dem Last-Minute-Punkt, der unterm Strich absolut verdient war und der starken positiven Mentalität meiner Mannschaft zu verdanken war”, so das Fazit des FV-Trainers Martin Laufersweiler.

Tore: 1:0 Devran Sirisit (5.), 1:1 Kevin Fischer (23.), 2:1 Alan Pawel Wojnarski (30.), 2:2 Alexander Heldt (69.), 3:2 Luke Reichwald (79., FE), 3:3 Giuseppe Scriffignano (90.+4)

FV Hassia Kempten – TSVgg. Stadecken-Elsheim 3:2 (2:0)

Christian Bernd, der spielende Co-Trainer der Hassia, gab folgendes Statement ab: „In der ersten Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel und haben nicht unverdient zur Pause geführt. Nach der Halbzeit ist Stadecken stärker geworden und hat folgerichtig ausgeglichen. Danach hatten wir noch zweimal Glück bei Chancen der TSVgg. In der Nachspielzeit ist dann durch eine abgerutschte Flanke doch noch der Siegtreffer für uns gefallen. Nach der Niederlage vor einer Woche sind wir natürlich zufrieden mit dem Ausgang, wobei ein Unentschieden eigentlich gerechter gewesen wäre.”

Tore: 1:0 Simon Leder (30.), 2:0 Noah Thelen (32.), 2:1 Felix Becker (58.), 2:2 Jan Niklas Zenkner (61.), 3:2 Fabian Teschke (30., Distanzschuss), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für TSVgg. Stadecken-Elsheim (90.+5)