VfL Fontana Finthen II mit Rückenwind in die Rückrunde

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: VfL Fontana Finthen II. Zum B-Klassisten hat uns Mergim Ramadani, sportlicher Leiter in Finthen, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung ist sehr gut. Vor allem in den letzten sechs Wochen hatten wir einen starken Lauf mit fünf Siegen und einem Unentschieden. Zudem war die Trainingsbeteiligung bis zum Ende der Hinrunde konstant auf einem sehr stabilen Niveau."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Wir konnten unseren neuen Co-Trainer Dennis Hummel sehr gut in die Mannschaft integrieren. Auch die A-Jugendspieler, die bereits im Training oder bei Spielen mitgewirkt haben, haben sich gut eingefügt. Die Verzahnung zwischen dem Aktivenbereich und der Jugend hat sich nochmals verbessert und optimiert, was vor allem dem großen Engagement unserer Trainer zu verdanken ist."

Was lief gut und was lief weniger gut?

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Nein, in der Winterpause wird es keine Zu- oder Abgänge geben."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Unser Ziel ist eine gute und stabile Vorbereitung, um in der Rückrunde nochmals das Maximum aus der Saison herauszuholen. Dazu gehören das Sammeln weiterer Punkte, aber auch die Weiterentwicklung der einzelnen Mannschaftsteile sowie die Integration der Jugendspieler. Wichtig ist uns zudem, eine gute Stimmung auf und neben dem Platz zu haben."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Wenn Ingelheim II an die Leistungen und Ergebnisse der Vorrunde anknüpfen kann, sollte dem Aufstieg in die A-Klasse nichts im Weg stehen. Der Kampf um Platz zwei wird sehr spannend, da mehrere Teams auf einem guten fußballerischen Niveau unterwegs sind. Hier wird entscheidend sein, wie die Mannschaften in die Rückrunde starten. Ich gehe davon aus, dass Fortuna Mombach II und Heidesheim aufgrund der bisherigen Punktelage absteigen werden."

Schreibt uns gerne auch die Infos zum Winter-TÜV von eurem Team! Einfach per Mail an fupa@vrm.de auf die fett markierten Fragen antworten.