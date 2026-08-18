VfL Fontana Finthen II bezwingt FV Hassia Kempten

Die zweite Mannschaft des VfL Fontana Finthen (in den schwarzen Trikots) behielt zum Saisonauftakt die Oberhand im Duell mit dem FV Hassia Kempten (in Grün). – Foto: Michael Fink

„Saisonauftakt mit dem Kerbespiel bei großer Hitze mit weit über 30 Grad um 19 Uhr abends. Es hat sich ein Kampfspiel entwickelt, in dem beide Mannschaften insgesamt wenig zugelassen haben. In der ersten Halbzeit waren wir die Mannschaft mit den besseren Torchancen, in der zweiten Hälfte Stadecken-Elsheim - trotz Unterzahl. Kurz vor Schluss hat Joshua Hopf einen endlich gut gespielten Konter zu genau gegen den Pfosten abgeschlossen. Leistungsgerechtes Unentschieden”, berichtete Jan Hemberger, einer der sportlichen Leiter der SG.

Tore: 1:0 Philip Klee (41., FE), 1:1 Rafael Gomes Rodrigues (45., FE), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Matthias Roth (TSVgg. Stadecken-Elsheim) wegen Spielverzögerung (52.)

Spvgg. Dietersheim – SNK Bosnjak Mainz 4:2 (1:1)

Spvgg-Trainer Christoph Friedrich fasste zusammen: „Wir haben sicherlich kein gutes Spiel gemacht und vieles vermissen lassen. Am Ende war es deshalb auch ein etwas glücklicher Sieg. Gleichzeitig muss man Bosnjak Respekt zollen. Sie haben bis zum Schluss gekämpft, sehr diszipliniert gespielt und uns das Leben schwer gemacht. Entscheidend ist für uns aber, dass wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen und im nächsten Spiel deutlich besser auftreten.”

Tore: 1:0 Bennet Reisch (10.), 1:1, 1:2 Becir Hodzic (21., FE; 47., direkter Freistoß), 2:2 B. Reisch (50.), 3:2 Julian Dobert (89., direkter Eckball), 4:2 Martin Trägner (90.+1), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Muhammed Kilic (51./SNK Bosnjak Mainz)

TSG 1846 Bretzenheim III – SG SpoDrOck 8:2 (3:2)

„In einem sehr fair geführten Spiel haben wir 25 Minuten gebraucht, um in unser Spiel hineinzufinden. Mit einer 3:2-Führung für uns ist es in die Halbzeit gegangen - begünstigt durch zwei Geschenke auf beiden Seiten. In der zweiten Hälfte sind wir deutlich besser ins Spiel gekommen und haben gegen stark dezimierte Sponsheimer das Ergebnis verdientermaßen in die Höhe schrauben können”, kommentierte TSG-Spielertrainer Sascha Szep.

Tore: 1:0 Eigentor von Jason Dörrhöfer (10.), 1:1 Tim Schneider (19.), 2:1 Tom Lukas Koch (19.), 3:1 Philipp Tepen (32.), 3:2 Anton Alois Jox (45.+2), 4:2 P. Tepen (56.), 5:2 Maximilian Braun (76.), 6:2 Sascha Szep (87.), 7:2 M. Braun (90.), 8:2 Lorin Armbruster (90.+1)

VfL Fontana Finthen II – FV Hassia Kempten 3:1 (3:1)

Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der Fontana, sagte: „Wir sind schlecht ins Spiel gekommen und durch einen Fehler im Aufbau früh in Rückstand geraten. Danach haben wir uns in die Partie gekämpft und zeitnah ausgeglichen. Kurz vor der Halbzeit haben wir doppelt getroffen und sind mit einer Führung in die Pause gegangen. In der zweiten Hälfte haben beide Teams dem heißen Wetter Tribut zollen müssen. Wir haben das Ergebnis über die Zeit gebracht und freuen uns über den ersten Saisonsieg.”

Tore: 0:1 Noah Thelen (3.), 1:1 Lucas Häfner (6.), 2:1 Paul Murawski (42.), 3:1 Yassin Boutakhrit (44., per Kopf), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Lucas Schubert (VfL Fontana Finthen II) wegen Spielverzögerung (87.)