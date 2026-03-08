Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
VfL Fellerdilln lässt SV Herborn abblitzen
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Hinter Primus Obere Dill sortiert sich das Verfolgerfeld der Fußball-A-Liga neu: Fellerdilln und Ballersbach formieren sich. Im Keller punktet Eschenburg II mit neuem Coach +++
Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg bleibt die SG Obere Dill (2:0 in Breitscheid) am Freitagabend auf Meisterkurs. Am Samstag holt die SG Aartal (3:1 in Eisemroth) wichtige drei Punkte im Abstiegskampf. Das gilt auch für die SG Eschenburg II, die mit dem neuen Trainer Mischa Welsch das Kellerduell gegen Frohnhausen II mit 2:1 gewann. Weitere Erfolge am Sonntag feierten der TSV Eibach (3:0 gegen Roth/Simmersbach), der VfL Fellerdilln (4:0 im Verfolgerduell mit dem SV Herborn), der FC Niederroßbach (3:2 gegen Merkenbach), der TSV Ballersbach (2:0 gegen Sinn/Hörbach) und die SG Dietzhölztal (2:1 in Driedorf).