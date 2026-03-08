VfL Fellerdilln lässt SV Herborn abblitzen

Ouhad Junusov (links) und die SG Eschenburg II setzen sich gegen den SSV Frohnhausen II und Jannik Schubert 2:1 durch. © Lars Hinter

Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg bleibt die SG Obere Dill (2:0 in Breitscheid) am Freitagabend auf Meisterkurs. Am Samstag holt die SG Aartal (3:1 in Eisemroth) wichtige drei Punkte im Abstiegskampf. Das gilt auch für die SG Eschenburg II, die mit dem neuen Trainer Mischa Welsch das Kellerduell gegen Frohnhausen II mit 2:1 gewann. Weitere Erfolge am Sonntag feierten der TSV Eibach (3:0 gegen Roth/Simmersbach), der VfL Fellerdilln (4:0 im Verfolgerduell mit dem SV Herborn), der FC Niederroßbach (3:2 gegen Merkenbach), der TSV Ballersbach (2:0 gegen Sinn/Hörbach) und die SG Dietzhölztal (2:1 in Driedorf).