VfL Fellerdilln ist nach Punkteteilung lachender Dritter

Stimmung von Anfang an: Im zweiten Spiel der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West teilen sich der FC Werdorf und der FC Burgsolms II die Punkte. © Finn Simon Rehberg

Aßlar-Werdorf. Im zweiten Spiel der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West haben sich der FC Werdorf und die Reserve des FC Burgsolms mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Nach der bitteren und sehr späten Pleite gegen den VfL Fellerdilln am vergangenen Samstag musste die Burgsolmser „Zweite“ unbedingt punkten, um sich noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der KOL machen zu können.