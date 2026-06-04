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Relegation
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VfL Fellerdilln ist nach Punkteteilung lachender Dritter
Teaser KOL WEST: +++ Im zweiten Spiel der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West teilen sich der FC Burgsolms II und der FC Werdorf die Punkte. Das freut vor allem das dritte Team im Bunde +++
Aßlar-Werdorf. Im zweiten Spiel der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West haben sich der FC Werdorf und die Reserve des FC Burgsolms mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Nach der bitteren und sehr späten Pleite gegen den VfL Fellerdilln am vergangenen Samstag musste die Burgsolmser „Zweite“ unbedingt punkten, um sich noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der KOL machen zu können.