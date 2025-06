VfL Erp Senioren steigen auf in Kreisliga B

Die Senioren des VfL Erp beenden die Saison in der Kreisliga C Rhein-Erft auf dem zweiten Tabellenplatz und steigen, erstmals seit 10 Jahren, wieder in die Kreisliga B auf.

Du möchtest teilhaben? Schreib uns an, nimm den Hörer in die Hand, oder schau einfach direkt persönlich vorbei. Am einfachsten erreichbar ist der VfL über die bekannten Social-Media-Kanäle, per Mail, oder per Telefon.

Wir freuen uns auf Verstärkungen!