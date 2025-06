VfL Emslage verpflichtet Nachwuchsspieler Berke Irgi

Der VfL Emslage hat sich zur kommenden Spielzeit in der Bezirksliga 3 mit einem jungen Talent verstärkt. Berke Irgi, zuletzt für den SV Meppen III in der 1. Kreisklasse im Einsatz, wird ab Sommer das Mittelfeld der Emslager beleben. Der 19-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison seine ersten Partien im Herrenbereich und bringt aus seiner Jugendzeit bereits Erfahrung im Zusammenspiel mit mehreren Akteuren des aktuellen Emslager Kaders mit.