VfL Emslage verabschiedet Spieler und Trainer

Ihr Einsatz, ihre außergewöhnlichen Leistungen sowie ihre Führungsqualitäten haben jahrelang nicht nur den Fußball in unserer Ersten geprägt, sondern auch unsere Nachwuchsspieler inspiriert. Sie werden als Vorbilder in guter Erinnerung bleiben. Philipp, Christoph, Patrick und Tim spielten in ihrer aktiven Zeit als Fußballer ausschließlich im Trikot des VfL Emslage. Wir sind begeistert, dass ihr uns im Verein erhalten bleibt. Viele Zuschauer waren am Tag der Verabschiedung sicher, dass ihr bestimmt noch das eine oder andere Spiel im Trikot des VfL absolvieren werdet. Vielen Dank, Männer! Ihr könnt auf eine herausragende Zeit beim VfL zurückblicken.

– Foto: VfL Emslage e.V. 1971