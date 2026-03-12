VfL Emslage holt zwei Rückkehrer für die zweite Mannschaft

– Foto: VfL Emslage

Der VfL Emslage aus der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3 kann zur Rückrunde zwei Rückkehrer begrüßen. Clemens Janzen und Fabian Brink schließen sich wieder dem Verein an und verstärken künftig die zweite Mannschaft.

Beide Spieler haben bereits in der Jugend das Trikot des VfL getragen und kehren nun zu ihrem ehemaligen Klub zurück. Trainer Mike Schippers begrüßt die beiden Rückkehrer und erhält damit zusätzliche Optionen für die zweite Mannschaft.

Janzen und Brink sollen dem Team in der Rückrunde weitere Stabilität und Tiefe im Kader geben. Der Verein wünscht beiden Spielern eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte beim VfL Emslage.