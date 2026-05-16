VfL Emslage feiert Befreiungsschlag in Neuenhaus

Der VfL Emslage hat im Kellerduell der Bezirksliga ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim SV Borussia 08 Neuenhaus gewann die Mannschaft von Trainer Oliver Peters mit fünf zu eins und sammelte damit wichtige Punkte im Tabellenkeller. Vor allem offensiv zeigte sich Emslage so treffsicher wie lange nicht mehr.
„Sehr schön natürlich für uns, sowieso drei Punkte zu holen, auch fünf Tore zu schießen. Hatten wir jetzt auch noch nicht so oft“, sagte Peters nach dem Schlusspfiff mit hörbarer Zufriedenheit.
Dabei begann die Partie direkt mit Druck der Gäste. „Fing aber auch tatsächlich in der ersten Minute direkt an mit dem Kopfball an die Latte von unserer Seite“, berichtete Peters. Kurz darauf brachte Alexander Briegert den VfL in Führung, ehe Kai Völlering auf 2:0 erhöhte. Nach dem Anschluss der Gastgeber blieb Emslage ruhig. „Da gehen wir 2:0 in Führung, kriegen nach dem Eckball den Anschlusstreffer, gehen aber wieder auf zwei Tore Vorsprung durch Timo Lüken, kurz vor der Pause.“
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Emslage zielstrebig. Zwar habe es „ein paar Minuten“ gegeben, „wo Neuenhaus ein bisschen am Drücker war“, doch mit dem vierten Treffer durch erneut Timo Lüken sei die Begegnung entschieden gewesen.
„Nach dem fünf zu eins haben wir noch weitere Chancen“, erklärte Peters. „Da merkt man dann natürlich einfach bei jedem Fußballer, dass der Spaß dann plötzlich da ist, dass die Spielfreude da ist.“
Besonders angetan zeigte sich der Trainer von einigen Angriffen seiner Mannschaft. „Wir haben wirklich gute Spielzüge gehabt. Wenn ich an das 0:2 denke, mit dem Pass im Mittelfeld, wo wir über den Flügel dann durchbrechen und so weiter – das sah schon sehr gut aus nach Spielzügen.“
Den Schlusspunkt setzte erneut Kai Völlering zum fünf zu eins. Peters sprach anschließend von „einem geilen Spiel“ und ergänzte: „Die drei Punkte nehmen wir gerne mit.“
Viel Zeit zum Durchatmen bleibt allerdings nicht. „Jetzt geht es am Sonntag wieder in die Grafschaft zu Veldhausen. Mal schauen, was da möglich ist. Aber ja, für heute Abend natürlich eine super Leistung von uns.“
SV Borussia 08 Neuenhaus – VfL Emslage 1:5
SV Borussia 08 Neuenhaus: Daan Wesselink, Marco Duchewitz, Louis Soumah, Maximilian Zeitel, Marcel Molendyk, Steffen Lankhorst (68. Lasse ter Haar), Leon Remie, Rene Lange, Shafiqullah Askar Zada (68. Marvin Holtflüwer), Metin Erdem, Fynn Brill - Trainer: Steffen Wolf - Co-Trainer: Michael Koos
VfL Emslage: Henrik Jakobs, Milan Schillers, Marcel Geers, Philipp Hermes, Leonard Beneke (87. Steffen Fischer), Maximilian Benke, Jan Lakeberg (61. Rene Bruns), Henrik Lüken (6. Jan Bolmer), Kai Völlering, Alexander Briegert (78. Theo Rühlmann), Timo Lüken - Co-Trainer: Johannes Reckers - Trainer: Oliver Peters
Schiedsrichter: Ben Thade Balsen
Tore: 0:1 Alexander Briegert (11.), 0:2 Kai Völlering (23.), 1:2 Steffen Lankhorst (28.), 1:3 Timo Lüken (42.), 1:4 Timo Lüken (58.), 1:5 Kai Völlering (78.)