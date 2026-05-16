VfL Emslage feiert Befreiungsschlag in Neuenhaus Tabellenletzter überzeugt beim 5:1-Auswärtssieg mit Spielfreude und klaren Aktionen nach vorne von ck · Heute, 06:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Egbers

Der VfL Emslage hat im Kellerduell der Bezirksliga ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim SV Borussia 08 Neuenhaus gewann die Mannschaft von Trainer Oliver Peters mit fünf zu eins und sammelte damit wichtige Punkte im Tabellenkeller. Vor allem offensiv zeigte sich Emslage so treffsicher wie lange nicht mehr.

„Sehr schön natürlich für uns, sowieso drei Punkte zu holen, auch fünf Tore zu schießen. Hatten wir jetzt auch noch nicht so oft“, sagte Peters nach dem Schlusspfiff mit hörbarer Zufriedenheit. Dabei begann die Partie direkt mit Druck der Gäste. „Fing aber auch tatsächlich in der ersten Minute direkt an mit dem Kopfball an die Latte von unserer Seite“, berichtete Peters. Kurz darauf brachte Alexander Briegert den VfL in Führung, ehe Kai Völlering auf 2:0 erhöhte. Nach dem Anschluss der Gastgeber blieb Emslage ruhig. „Da gehen wir 2:0 in Führung, kriegen nach dem Eckball den Anschlusstreffer, gehen aber wieder auf zwei Tore Vorsprung durch Timo Lüken, kurz vor der Pause.“

Spielfreude nach dem vierten Treffer deutlich sichtbar Auch nach dem Seitenwechsel blieb Emslage zielstrebig. Zwar habe es „ein paar Minuten“ gegeben, „wo Neuenhaus ein bisschen am Drücker war“, doch mit dem vierten Treffer durch erneut Timo Lüken sei die Begegnung entschieden gewesen. „Nach dem fünf zu eins haben wir noch weitere Chancen“, erklärte Peters. „Da merkt man dann natürlich einfach bei jedem Fußballer, dass der Spaß dann plötzlich da ist, dass die Spielfreude da ist.“