VfL Emslage befördert Simon Dreyer in den Bezirksliga-Kader

Der VfL Emslage setzt bei seiner sportlichen Entwicklung weiter auf Spieler aus den eigenen Reihen. Zur kommenden Saison wird Simon Dreyer aus der zweiten Mannschaft in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken.
Für Dreyer ist der Schritt in die erste Mannschaft das Ergebnis einer starken Entwicklung in den vergangenen Monaten. Nach einer langen Verletzungspause kämpfte sich der Mittelfeldspieler zurück und arbeitete sich in der zweiten Mannschaft Schritt für Schritt wieder heran.
Im weiteren Saisonverlauf entwickelte sich Dreyer dort zum Stammspieler und Leistungsträger. Seine konstanten Leistungen im zentralen Mittelfeld blieben auch den Verantwortlichen des Bezirksligateams nicht verborgen.
Mit der Beförderung in den Kader der ersten Mannschaft zieht der Verein nun die Konsequenz aus dieser Entwicklung. Für den Spieler bedeutet der Schritt den verdienten nächsten Meilenstein auf seinem sportlichen Weg beim VfL Emslage.
Der Verein sieht die Entscheidung zugleich als Bestätigung für die Arbeit in der zweiten Mannschaft. Die Entwicklung von Dreyer gilt intern als starkes Zeichen für die erfolgreiche Entwicklungsarbeit im Unterbau des Vereins.
Bis zum Sommer wird Dreyer jedoch weiterhin für die zweite Mannschaft auflaufen und dort die laufende Saison zu Ende spielen. Erst danach erfolgt der feste Wechsel in den Bezirksliga-Kader.
Beim VfL Emslage blickt man bereits gespannt auf die kommenden Monate: Die Verantwortlichen freuen sich darauf, den Mittelfeldspieler künftig auch in der ersten Mannschaft zu sehen.
Gleichzeitig richtet sich der Blick zunächst auf die aktuelle Spielzeit: Für Dreyer steht weiterhin eine erfolgreiche Rückrunde mit der zweiten Mannschaft im Mittelpunkt, bevor im Sommer der nächste Schritt in seiner Entwicklung folgt.