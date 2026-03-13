VfL Emslage befördert Simon Dreyer in den Bezirksliga-Kader Den Schritt in die erste Mannschaft redlich verdient von p.s. · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der VfL Emslage setzt bei seiner sportlichen Entwicklung weiter auf Spieler aus den eigenen Reihen. Zur kommenden Saison wird Simon Dreyer aus der zweiten Mannschaft in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken.

Entwicklung nach schwieriger Phase Für Dreyer ist der Schritt in die erste Mannschaft das Ergebnis einer starken Entwicklung in den vergangenen Monaten. Nach einer langen Verletzungspause kämpfte sich der Mittelfeldspieler zurück und arbeitete sich in der zweiten Mannschaft Schritt für Schritt wieder heran. Im weiteren Saisonverlauf entwickelte sich Dreyer dort zum Stammspieler und Leistungsträger. Seine konstanten Leistungen im zentralen Mittelfeld blieben auch den Verantwortlichen des Bezirksligateams nicht verborgen.

Verdienter nächster Schritt Mit der Beförderung in den Kader der ersten Mannschaft zieht der Verein nun die Konsequenz aus dieser Entwicklung. Für den Spieler bedeutet der Schritt den verdienten nächsten Meilenstein auf seinem sportlichen Weg beim VfL Emslage. Der Verein sieht die Entscheidung zugleich als Bestätigung für die Arbeit in der zweiten Mannschaft. Die Entwicklung von Dreyer gilt intern als starkes Zeichen für die erfolgreiche Entwicklungsarbeit im Unterbau des Vereins.