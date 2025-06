VfL Egenburg scheitert abermals in der Relegation

Im zweiten Jahr in Folge mussten sich die Fußballer des VfL Egenburg in der Relegation um den Aufstieg in die Kreisliga beugen. Nach dem TSV Peißenberg avancierte in dieser Saison der TSV Landsberg II zum Spielverderber. Egenburg verlor nach dem Hinspiel (1:2) auch das Rückspiel im eigenen Stadion, diesmal mit 0:3. „Die Landsberger waren besser“, so das Fazit von VfL-Abteilungsleiter Stefan Naßl nach 180 Minuten Relegation.

Das Rückspiel begann ausgeglichener als das erste Duell, in dem Landsberg gleich zu Beginn aufgetrumpft hatte. Beide Teams setzten auf Kontrolle, lauerten auf Umschaltmomente und schlugen lange Bälle. Da die Defensivreihen sicher standen, fehlten in der ersten Hälfte nennenswerte Abschlüsse. Der Klassenerhalt der Landsberger wurde somit konkreter, denn die Gäste führten nach drei Vierteln der Relegation weiterhin mit einem Tor.