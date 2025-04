VfL Egenburg gewinnt in Malching deutlich

Dabei war man im Egenburger Lager gewarnt: Zwar ist der SC Malching aktuell Schlusslicht und Tabellenletzter der Kreisklasse, jedoch sorgte er in der Vorwoche mit einem überraschend deutlichen 8:2-Erfolg gegen Geltendorf für Aufsehen. Doch gegen den VfL war von dieser Offensivpower nichts zu sehen.

Nach der bitteren Niederlage gegen Gauting zeigte der VfL Egenburg am Sonntag beim SC Malching die erhoffte Reaktion und siegte eindrucksvoll mit 8:0. Von der ersten Minute an übernahm der VfL die Kontrolle und drängte die Gastgeber tief in die eigene Hälfte. Bereits nach 15 Minuten stand es 6:0 – allerdings nur im Eckballverhältnis. Ein frühes Zeichen der Überlegenheit.

Unbeeindruckt vom verletzungsbedingten Wechsel erhöhte der VfL in der 37. Minute: Szczepurek setzte sich stark über die linke Seite durch und bediente mustergültig Michael Berglmeir, der aus kurzer Distanz auf 2:0 stellte.

In der 25. Spielminute war es dann soweit: Thomas Berglmeir spielte einen präzisen Pass in die Schnittstelle, den Alessandro Szczepurek aufnahm, den Torhüter umkurvte und aus spitzem Winkel zur Führung einschob. Kurz darauf musste Chris Karl mit einer Sprunggelenksverletzung vom Feld – für ihn kam Hannes Zech.

Nach dem Seitenwechsel ging das Spiel nur in eine Richtung weiter. In der 50. Minute erzwang der VfL mit hohem Pressing einen Ballverlust der Malchinger am eigenen Strafraum. Michael Berglmeir eroberte den Ball, legte quer auf Szczepurek – und der ließ sich die Chance nicht entgehen. Nur sechs Minuten später war es erneut die Kombination Berglmeir/Szczepurek, diesmal über die rechte Seite: Thomas mit dem Steckpass, Alessandro mit dem Querpass, Michael mit dem Abschluss – 4:0.

In der 64. Minute brachte Trainer Christian Hain frischen Wind ins Spiel und wechselte Daniel Glockner für Andreas Widmann ein. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Treffer: Nach einem langen Ball von Thomas Berglmeir ging Hain in den Zweikampf, der Ball flog durch – und Sebastian Grüner war zur Stelle, lief durch und traf eiskalt zum 5:0 (72.).

Nur eine Minute später war Hannes Zech zur Stelle. Einen hohen Ball von Grüner nahm er gekonnt an, legte ihn sich selbst vor und vollendete per Dropkick mit links aus rund 16 Metern – ein wunderschönes Tor zum 6:0.

In der Schlussphase durfte auch Coach Christian Hain jubeln: In der 88. Minute vollendete er einen Querpass von Szczepurek überlegt zum 7:0. Den Schlusspunkt setzte erneut der überragende Alessandro Szczepurek mit seinem dritten Treffer des Tages. Nach einem Konter von der Mittellinie lief er allein aufs Tor zu und verwandelte souverän zum 8:0-Endstand – Schiedsrichter Florian Schulleri pfiff die Partie danach gar nicht mehr an.

Ein hochverdienter Sieg des VfL, auch in dieser Höhe. Am kommenden Sonntag steht das Heimspiel gegen den FC Puchheim an – mit dem Ziel, die starke Form zu bestätigen.