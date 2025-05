VfL Eberstadt - VfB Neuhütten 1:1 (0:0)

Die Hausherren brauchten einen Sieg um die Chance auf den Relegationsplatz zu wahren und begannen sehr

druckvoll. Der VfB kam in den ersten 25 Minuten überhaupt nicht ins Spiel und hatte es seinem Torhüter Rene

Böhm und dem Eberstädter Unvermögen zu verdanken, nicht in Rückstand geraten zu sein. Dann arbeitete sich

der VfB allmählich ins Spiel und hatte ebenfalls seine Möglichkeiten. Mit dem torlosen Remis zur Pause konnte

man aber eher zufrieden sein als Eberstadt.

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer eine offene Partie, in der sich der VfB nun besser auf den

Gegner eingestellt hatte. Eberstadt kam nicht mehr zu den ganz klaren Gelegenheiten, auf der Gegenseite

vergab Luca Hammel freistehend recht deutlich. Schließlich war es der A-Jugendliche Nico Weith, der mit

seinem ersten Pflichtspieltreffer den VfB in Führung brachte (67.). Der VfB hätte nachlegen können, doch Luca

Hammel scheiterte am Torhüter und Luca Pröger setzte einen Freistoß an die Latte. Zehn Minuten vor dem Ende

gab es Rot für Eberstadt. Die Gastgeber riskierten in der Schlussphase alles, der VfB konnte die nun

entstehenden Räume nicht entscheidend nutzen. Weit in der Nachspielzeit erzielte Eberstadt doch noch den

Ausgleich. Doch der VfB hätte die Partie in der Restspielzeit noch gewinnen müssen: Luca Hammel blieb bei

einem weiteren Alleingang erneut glücklos gegen den Torhüter, Luca Pröger scheiterte aus kurzer Distanz und

praktisch mit dem Schlusspfiff vergab Nico Weith eine große Gelegenheit.

Letztendlich blieb es beim 1:1, was insgesamt gesehen auch dem Spielverlauf entsprach.