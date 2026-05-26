VfL Denklingen steigt nach 40 Elfmetern ab – Torhüter verschießt

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga-Relegation; 1. Runde, Rückspiel am 23. Mai 2026; VfL Denklingen; Torhüter Manuel Seifert (in Grün) wird von Mitspielern getröstet, nachdem er den entscheidenden Elfmeter beim 17:19 nach Elfmeterschießen gegen den TSV Zorneding verschossen hat und der VfL damit abgestiegen ist. – Foto: Roland Halmel

Aus Sicht des gastgebenden VfL hatte das epische Elferdrama allerdings kein Happy End. Ausgerechnet Torhüter Manuel Seifert, der zu Beginn des Elfmeterschießens mehrfach stark parierte, verschoss. Damit war der Abstieg der Denklinger aus der Bezirksliga nach fünf Spielzeiten besiegelt. „Das tut echt weh und ist extrem bitter“, gestand VfL-Coach Christoph Schmitt, der beim Elferkrimi selbst nicht eingreifen konnte, nach dem 17:19. Nach Ende der regulären Spielzeit hatte es 1:2, nach der Verlängerung 2:3 aus Denklinger Sicht gestanden. „Ich hatte Krämpfe“, berichtete Schmitt. Daher musste er sich in seinem letzten Einsatz als Spielertrainer beim VfL kurz vor Schluss selbst auswechseln. Seinem Torhüter machte er keinerlei Vorwürfe. „Wir hatten mehrere Matchbälle“, erklärte der enttäuschte Schmitt, nachdem einigen Denklingern bei ihren Versuchen vom Punkt, mit dem sie den Sack hätten zumachen könnten, die Nerven versagt hatten.

Den Weltrekord für das längste Elfmeterschießen hält ein Aufstiegsspiel der dritten israelischen Liga vor drei Jahren. Damals waren 56 Versuche vom Punkt nötig, ehe der Sieger feststand. Diese Marke wurde beim VfL Denklingen im Bezirksliga-Relegationsspiel gegen den TSV Zorneding zwar nicht erreicht, für den Bereich des Bayerischen Fußballverbands, der darüber allerdings keine Statistik führt, dürften die 40 Elfmeter, die nötig waren, um eine Entscheidung herbeizuführen, aber rekordverdächtig sein.

Vor 500 Zuschauern starteten die Gastgeber nach dem 2:1-Hinspielsieg im Rücken mit viel Selbstvertrauen in diese entscheidende Partie. Lukas Greif verpasste den Führungstreffer nur knapp (5.). Wenig später kam Simon Ried im Strafraum zu Fall (12.). Die Pfeife des Unparteiischen blieb aber stumm. Die Gäste machten sich erstmals mit einem Freistoß von Yasar Taskin offensiv bemerkbar (17.). Beim nächsten ruhenden Ball hatten die Hausherren Glück. Daniel Winzer köpfte den Ball nach einer Ecke an den Pfosten (29.). Keine Zeigerumdrehung später durfte der TSV aber jubeln, als der Distanzschuss von Paul Schweighardt von der Unterkante der Latte den Weg zum 1:0 ins Tor fand (30.).

Unmittelbar nach dem Anstoß gab Hannes Rambach die Antwort. Aus 40 Metern landete sein Schuss in ähnlicher Manier wie beim Führungstor der Gäste zum 1:1 (32.) im Kasten. „Ein Traumtor“, waren sich alle einig. Das Remis, das zum Weiterkommen gereicht hätte, brachte der VfL nicht in die Kabine, weil Zorneding ein weiterer sehenswerter Treffer gelang. Mit einer unhaltbareren Direktabnahme erzielte Lorenz Leger das 2:1 für den TSV (44.). Zur Pause hätte es aber auch 2:2 stehen können, doch die hochkarätige Chance von Raphael Zwerschke machte Gästekeeper Dejan Varcakovic zunichte (45.+1).

Nach dem Wechsel passierte lange Zeit wenig, weil beide Teams im Spiel nach vorn zu ungenau agierten. Kurz nach der Trinkpause vergab Simon Ried nach einem Konter die dicke Gelegenheit zum Ausgleich (74.). Auf der Gegenseite machte Seifert eine Kopfballchance von Winzer zunichte (79.). Weil auch der Heber von Ried (83.) und die Möglichkeit des eingewechselten Armin Sporer (90.+2) nichts einbrachten, ging es in die Verlängerung.

Die begann erfreulich für den VfL, da Ried nach einem langen Ball den TSV-Schlussmann ausspielte und zum 2:2 einnetzte (92.). Das Unentschieden verteidigten die Hausherren im Anschluss leidenschaftlich. Dann leistete sich Manuel Waibl einen fatalen Blackout. Er senste seinen Zornedinger Gegenspieler von hinten um, was ihm die rote Karte (107.) und den Gästen einen Freistoß einbrachte. Die folgende Hereingabe köpfte Moritz Ziepl zum 3:2 für die Gäste aus dem Landkreis Ebersberg ein (108.).

Entscheidung nach dreieinhalb Stunden

An diesem Spielstand änderte sich nichts mehr. Somit musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Und es dauerte lange, sehr lange, ehe der Sieger feststand. Nach fast dreieinhalb Stunden und nach insgesamt 40 Versuchen vom Kreidepunkt – fast alle Spieler beider Teams mussten zweimal ran – durften die Gäste schließlich jubeln. Den Denklingern blieb dagegen nur die Trauer über den Abstieg. Sieger Zorneding ist noch nicht gerettet, in der entscheidenden zweiten Runde geht‘s gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt.