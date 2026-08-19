VfL Denklingen startet mit Derby, das es zehn Jahre nicht gab

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; Hannes Rambach (in Weiß, links) und Christoph Schmitt vom VfL Denklingen im Heimspiel gegen den SV Pullach am 10. Mai 2026 – Foto: Holger Wieland

Einen besseren Einstieg in die neue Saison hätte man dem VfL nicht wünschen können. Nach dem bitteren Abschied aus der Bezirksliga beginnt die Runde gleich mit einem echten Höhepunkt. Die schmerzhaften Erinnerungen an die Relegation haben sich in den vergangenen Wochen ohnehin verflüchtigt. Von einem Abstiegsblues ist nichts mehr zu spüren. „Die fünf Wochen Pause waren gar nicht so schlecht“, findet Rambach. Die Köpfe sind bei allen Spielern jetzt wieder frei. „Jeder ist mit Vollgas auf dem Platz“, lobt der Vorstand.

Hannes Rambach hat zur Feier des Tages extra in den Annalen geblättert. Wie der stellvertretende Abteilungsleiter und Kicker des VfL Denklingen herausgefunden hat, ist es inzwischen zehn Jahre her, dass seine Mannschaft mit dem SV Fuchstal das letzte Mal die Kräfte gemessen hat. Da ist es nur selbstverständlich, dass das Derby der beiden Ortsnachbarn heute Abend (18.30 Uhr) schon im Vorfeld die zwei Lager elektrisiert. „Ich freue mich darauf, drei Kilometer rüberzufahren“, gibt Rambach vor dem brisanten Duell zu.

Christoph Schmitt macht als Spieler weiter, Elias Socher kommt aus Reichling

Die Stimmung ist vor dem Saisonstart prächtig, obwohl die Denklinger dazu keinerlei Magie anwenden mussten. Der Kader ist zusammengeblieben, sieht man einmal von Tobias Ried ab, der seine aktive Karriere beendet hat. Mit Christoph Schmitt macht auch der Trainer weiter, obwohl er in Zukunft nicht mehr coachen, sondern nur noch spielen wird. Neu dagegen sind Elias Socher, der die Fraktion des SV Reichling beim VfL verstärkt, und Kilian Schrottenbach, der vom SV Stoffen nach Denklingen gewechselt ist. Beide haben sich gut eingeführt und sind feste Kandidaten für die Erste Mannschaft. Darüber hinaus wird der Kader noch durch die Eigengewächse Felix Merkle und Simon Schreiber verstärkt.

Dem neuen Coach Armin Sanktjohanser steht der gesamte Kader zur Verfügung

Komplett neu ist der Trainer. Armin Sanktjohanser hat zuletzt beim TSV Finning gearbeitet. Bereits nach wenigen Wochen genießt er das volle Vertrauen der gesamten Mannschaft. Bis zu 20 Spieler betreut er jedes Mal im Training. „Es ist eine ganz andere Intensität entstanden“, spricht Rambach von einem neuen Schwung, der den gesamten Kader erfasst hat. Das liegt auch daran, dass dem Coach das volle Aufgebot zur Verfügung steht, weil alle angeschlagenen Akteure die Möglichkeit besaßen, über den Sommer ihre Verletzungen auszukurieren. In seiner Philosophie knüpft Sanktjohanser an seine Vorgänger Markus Ansorge und Christoph Schmitt an, verleiht jedoch seiner Arbeit auch eine starke persönliche Note. „Ich bin sehr zufrieden“, gibt es vom zweiten Abteilungsleiter schon mal ein dickes Lob.

Viele unbekannte Gegner für VfL Denklingen in der Kreisliga 2

Bei aller Euphorie über die positive Atmosphäre bleibt manches auch ein wenig ungewiss. „Wir müssen schauen, wohin die Reise geht“, vermag Rambach nicht einzuschätzen, welche Rolle sein Team im kommenden Jahr spielen wird. Das liegt zum einen an den zahlreichen Unbekannten in der Kreisliga 2. Allein schon geografisch stellt mancher Gegner für Rambach eine Herausforderung dar, ihn richtig einzuordnen. Vom Sportlichen ganz zu schweigen. Allerdings darf man während der Runde auch einige alte Bekannte begrüßen wie Fuchstal, Peiting, Issing oder Altenstadt, was sicherlich das Herz des eigenen Kassiers höher schlagen lässt.

Wir werden die Gejagten sein.

Hannes Rambach

„Wir werden die Gejagten sein“, geht Rambach davon aus, dass die Konkurrenz in den Partien gegen Denklingen zusätzlich motiviert ist. Ob diese Annahme berechtigt ist, muss sich noch herausstellen. Nach den Eindrücken der Vorbereitung ist es durchaus möglich, dass der VfL selbst zum Jäger wird. Über genügend Erfahrung auf höherer Ebene verfügt er ja. So feierte der ehemalige Bezirksligist Siege bei der SpVgg Lagerlechfeld (3:2), in Kissing (4:1) und beim FC Blonhofen (3:2). Bei der Generalprobe gegen die A-Junioren des TSV Landsberg, die in die Landesliga aufgestiegen sind, trennte man sich 1:1. „Das muss sich jetzt über die Zeit formen“, bittet Rambach noch um etwas Geduld, bis sich alles ein wenig gesetzt hat. Nur so viel ist sicher: Von einer Abstiegsdepression kann in Denklingen keine Rede sein.