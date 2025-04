VfL Denklingen macht mit Sieg gegen SV Planegg-Krailling Aufstiegsrennen wieder spannend

Denklingen – Der VfL Denklingen macht den Kampf um den zweiten Platz in der Bezirksliga Süd noch einmal so richtig spannend. Mit dem 1:0 (1:0)-Sieg beim SV Planegg-Krailling sorgte der Verein für Leibesübungen für die große Überraschung des Spieltags und für neue Hoffnung beim SV Raisting und beim FC Penzberg, die von der Pleite der Konkurrenz kräftig profitierten.

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Dass sich seine Elf auch beim starken Neuling durchsetzte, bedeutete für den Coach keine Überraschung. In den vergangenen fünf Begegnungen hatten seine Kicker nur einen einzigen Gegentreffer kassiert. Der SV Planegg hatte dagegen noch das Team aus der Hinrunde im Kopf, das er schonungslos mit 4:0 abgefertigt hatte. Aus dieser Pleite hatte Ansorge jedoch die richtigen Lehren gezogen.

Weil das Geläuf des SVP zudem momentan einen recht holprigen Eindruck hinterließ, entschied er sich dazu, seine Abwehrreihe weiter zurückzuziehen. Und so fehlte den technisch beschlagenen Planeggern neben dem geeigneten Untergrund auch der Raum, um die Denklinger Defensive auszuhebeln. Mehr als ein paar Freistöße brauchte Tobias Heiland in der ersten Hälfte auch nicht zu fürchten. Der Keeper des VfL war stets auf dem Posten und avancierte wieder einmal zum großen Rückhalt seiner Mannschaft.

Tobias Ried verhindert mit Monstergrätsche den Ausgleich

Mitte der ersten Hälfte sorgten die Gäste durch Armin Sporer zum ersten Mal so richtig für Aufregung vor dem gegnerischen Gehäuse. Der zweite gewinnversprechende Angriff saß dann. Der Schiedsrichter führte bereits seine Pfeife zum Mund, als ein weiter Schlag aus der Denklinger Hälfte vor dem herauseilenden Planegger Torwächter aufsetzte und über ihn hinwegsprang. Emil Hirschvogel setzte sofort nach, umkurvte den Keeper und schob die Murmel zum 1:0 in das verwaiste Gehäuse ein. „Das ist uns extrem entgegengekommen“, gab Ansorge zu, dass der Treffer zum psychologisch günstigen Zeitpunkt in der 45. Minute fiel.

Dass der befürchtete Sturmlauf des Aufstiegsaspiranten nach dem Seitenwechsel ausblieb, war das Verdienst der gesamten VfL-Mannschaft. „Ich könnte keine Position sagen, wo wir abgefallen sind“, sah Ansorge wieder einen engagierten Auftritt seiner Elf, die mehrere Stammkräfte ersetzen musste. Nur noch einmal geriet der Kasten von Tobias Heiland in Gefahr, allerdings konnte Tobias Ried den Schuss mit einer Monstergrätsche blocken.