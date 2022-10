VfL Denklingen hat ein spielfreies Wochenende: Spiel gegen gebeutelten TSV Murnau wird verlegt Murnau bat um Spielverlegung

Ungeachtet der Murnauer Befindlichkeiten musste Ansorge über die Ereignisse schmunzeln. „Ich quäle mich seit Wochen mit der Aufstellung, aber von einer Absage war bei uns nie die Rede.“ Der nicht ganz kleine, aber doch feine Unterschied, wenn einem Team einmalig viele, dem anderen aber ständig wesentliche Akteure fehlen. In diesem Punkt sieht man beim VfL die Dinge inzwischen klarer – zum Bedauern des Trainers. Eine positive Entwicklung, was das Personal betrifft, wird es auf Sicht nicht geben. Ergo: „Wir müssen uns in die Winterpause retten.“

Allein ihnen zuliebe kam er Adelwarts Ansinnen nach. Aber auch wegen den Ereignissen im Vorjahr, als der SC Pöcking vermeintlich corona-geschwächt antreten musste, und die Weigerung des VfL, die Partie zu verlegen, mächtig mediale Wellen schlug. „Das Theater vom Vorjahr brauche ich nicht mehr“, stellte Ansorge klar. Denklingens einzige Bedingung, bei einer Verlegung auf einen Werktag keinen Nachteil in Form von Reisestress oder beruflichen Unabkömmlichkeiten zu erleiden, wurde von Murnauer Seite erfüllt. Heißt im Umkehrschluss: Die Partie findet in Denklingen statt – und zwar am Mittwoch, 2. November, um 19.30 Uhr.

Denklingen – Der Großteil des Teams drängte es nach einer warmen Dusche, Mannschaftsrat und Trainer beschäftigten sich mit finalen Beratungen hinsichtlich der Taktik für die Bezirksliga-Partie beim TSV Murnau. Dann aber bemerkte Ansorge auf seinem Mobiltelefon einen Anruf in Abwesenheit von Michael Adelwart, dem Abteilungsleiter des Aufsteigers. „Da wusste ich sofort, was los war“, unkte der Coach.. Und tatsächlich: Adelwart bat um eine Spielverlegung. Angeblich waren bei den Murnauern nur fünf Feldspieler und zwei Keeper im Training. Ansorge war´s egal. „Wenn es so ist, dann ist es so.“ Er kenne eine Reihe der jungen TSV-Kicker aus Stützpunktzeiten. „Alles gute Jungs.“

Hätten die Denklinger am Wochenende gespielt, wäre alles auf dem Platz gestanden, was gerade verfügbar ist. Also auch Kapitän Manuel Waibl, dessen 30. Geburtstag zuletzt im Mannschaftskreis gebührend gefeiert wurde. Hingegen haben die Hoffnungen auf die Rückkehr von Michael Stahl und Armin Sporer einmal mehr einen Rückschlag erlitten. Bei Stahl hatsich eine langwierige Bauchmuskelzerrung mutmaßlich zu einer Schambeinentzündung entwickelt, weswegen nunmehr ein MRT-Termin anberaumt wurde. Kapitän Sporer traut sich aus anderem Grund nicht so recht. „Er hat immer noch nicht das Lungenvolumen, das er sich vorstellt“, erläutert Ansorge.

VfL Denklingen: Alternative und unorthodoxe Trainingsmethoden

Die immense Bedeutung von Tobias Ried als Innenverteidiger veranschaulicht Ansorge an einem praktischen Beispiel: Er sieht Keeper Manuel Seifert „derzeit als unseren besten Mann“. Liegt mitunter daran, dass Seifert in einer Partie viel mehr zu tun bekommt, als ihm lieb ist. „Der Tobi hat ihm immer so viel abgenommen.“ Es geht also weiterhin nur über eine variable Taktik und Improvisation auf bestimmten Positionen. Die Mannschaft beteuert Ansorge gegenüber, keineswegs über Gebühr verunsichert zu sein. Doch negieren kann man die Wackler, die Denklingens Spieler nach zwei oder drei missglückten Aktionen meist offenbaren, aber auch nicht ohne Weiteres. Derart brenzlige Situationen kennt die Mannschaft aus den vergangenen Spielzeiten gar nicht. Es lief praktisch immer wie am Schnürchen, die Tore fielen zum rechten Zeitpunkt, die Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten hätte kaum größer sein können.

Doch mit dem Selbstbewusstsein früherer Spielzeiten ist es derzeit nicht weit her. Natürlich wird intensiv über jedwede Unterstützung des Teams diskutiert. So lebt die Vorstandschaft bewusst eine gewisse Lockerheit vor. Alles mit der Überzeugung, die Dinge spätestens in der Rückrunde regeln zu können. Ansorge versucht sich einstweilen in alternativen und bisweilen unorthodoxen Trainingsmethoden. „Die Mannschaft soll während des Trainings lachen und Spaß am Fußball haben, damit der Druck aus den Köpfen weicht.“