VfL Denklingen geht selbstbewusst ins schwere Restprogramm - zuerst gegen Haidhausen Auftakt gegen SpVgg Haidhausen

Das hohe Maß der Erleichterung lässt sich allenfalls erahnen. Der klare 4:0-Heimerfolg über den FC Deisenhofen II führt den VfL Denklingen in der Bezirksliga Süd nicht unweigerlich und ohne Verzug zurück in die Erfolgsspur.

Denklingen – Aber er ist Balsam für geschundene Spielerseelen und gibt zur rechten Zeit einen frischen Impuls in Sachen Selbstvertrauen. Denn die kommenden Wochen haben es in sich. Sämtliche Opponenten gehören dem Spitzenquartett an. Ehe der SV Bad Heilbrunn und der TSV Murnau ihre Visitenkarte abgeben, eröffnet die SpVgg Haidhausen an diesem Sonntag (14.30 Uhr) die für den VfL herausfordernde Trilogie. Und es ist ein Programm, das nicht dazu angetan ist, falsche Schlüsse zu ziehen.

Doch hätte der Trainer auch mit vermeintlich leichteren Kontrahenten vor der Brust den jüngsten Heimerfolg richtig eingeschätzt. „Deisenhofen hat uns in die Karten gespielt, weil es Fußball spielen wollte“, blickt Markus Ansorge zurück. Der VfL agierte aus der Tiefe und lauerte auf Umschaltmomente, die sich ob des starken Zutuns von Hannes Rambach und Martin Krimshandl auf den zentralen Positionen dann auch in ungewohnt hoher Anzahl auftaten. „Taktisch haben wir es hervorragend gemacht, aber auch die Körpersprache war eine andere, wir waren noch bissiger“, bilanzierte Ansorge.

Auswärtsspiel auf dem Karriere-Ursprung von Legende Franz Beckenbauer