VfL Denklingen findet sich nach Debakel gegen Planegg-Krailling mit Relegation ab

Der VfL Denklingen hat kaum noch eine Chance auf den direkten Klassenerhalt. – Foto: fokusbilder

Obwohl die Aufgabe gegen den Tabellenzweiten schwer war, hatte sich Schmitt insgeheim mehr ausgerechnet als die Niederlage, die seine Elf am Ende verabreicht bekam. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobte er seine Mannen. Was fehlte, waren allein die Tore. Wesentlich effektiver präsentierten sich die Gäste, die Mitte der ersten Hälfte durch Martin Bauer in Front gingen. „Wir haben mehr zugeschaut als verteidigt“, monierte Schmitt. Ansonsten blieb seine Mannschaft bis zum Seitenwechsel geistig voll auf der Höhe und gestand dem Aufstiegsaspiranten keinen weiteren Treffer mehr zu.

Die Enttäuschung stand Christoph Schmitt ins Gesicht geschrieben. „Ich bin deprimiert, weil wir das Spiel verloren haben“, räumte der Trainer des VfL Denklingen nach der 0:5-Pleite gegen den SV Planegg-Krailling ein. In die Trauer mischte sich die Gewissheit, dass seine Mannschaft im Mai die Relegation zum Klassenerhalt in der Bezirksliga bestreiten wird. „Wir können jetzt einen Schlussstrich unter die Sache ziehen“, stellte der Coach fest, nachdem sich der SV Raisting durch den Sieg über Geiselbullach Luft im Abstiegskampf verschafft hatte. In den ausstehenden drei Saisonspielen geht es für den VfL nur noch um eine günstige Platzierung für die Ausscheidungsspiele mit den Kontrahenten aus den Ligen Nord und Ost.

VfL Denklingen verlor nach der Pause den Faden

Im zweiten Abschnitt stellte sich schnell heraus, dass die Pause den Denklingern nicht gutgetan hat. Sechs Minuten waren absolviert, als Dario Matijevic auf 2:0 für die Gäste erhöhte. „Wir haben viele Fehler gemacht“, kritisierte Schmitt. Planegg-Krailling merkte, dass der VfL den Faden verlor, und setzte nach. Keine zehn Minuten später war es erneut Matijevic, der den Vorsprung auf 3:0 ausbaute. „Dieses Tor hat uns gebrochen“, gab Schmitt zu.

„Der Wille, das Spiel zu gewinnen, war nicht mehr vorhanden.“ Die Würmtaler machten unbeirrt weiter in ihrem Sturm und Drang. Fabijan Podunavac steuerte recht zügig den vierten Treffer bei. Acht Minuten später setzte Johannes Mayr mit einem Eigentor den unglücklichen Schlusspunkt. Gerade 20 Minuten genügten dem Tabellenzweiten, um den VfL auseinanderzunehmen. „Jetzt brauchen wir nicht mehr um den heißen Brei herumzureden“, stellte Schmitt klar. Seiner Mannschaft bleiben noch die Partien beim MTV München, gegen den SV Pullach und beim TSV Gilching, um sich wenigstens noch eine gute Position für die Relegation zu erwirtschaften.