VfL Denklingen empfängt Landesliga-Absteiger SV Bad Heilbrunn – Armin Sporer vor Comeback Härtetest eins von zwei

Das war nicht immer so, doch die Personalmisere bei den Denklingern in dieser Spielzeit ist hinlänglich bekannt und noch längst nicht zu Ende. Tobias Ried und Michael Stahl kehren in diesem Kalenderjahr nicht mehr auf den Platz zurück, bei Tobias Schelkle könnte es zum Schluss raus wieder passen. Benjamin Maas ersetzt den an diesem Wochenende verhinderten Moritz Hemkendreis. Ansorge ist für jede Alternative dankbar, zuvorderst wenn es sich um einen der Führungsspieler handelt. Schon in der vergangenen Woche stand Armin Sporer auf dem Spielberichtsbogen und nahm auf der Bank Platz. Ansorge verzichtete eingedenk der Chronologie des Spiels auf einen Einsatz seines Kapitäns.