VfL Denklingen bitter enttäuscht nach Remis gegen Neuried – „Das ist für mich eine Niederlage“ Neurieder Ausgleich nach einer Ecke in der Nachspielzeit

Seine Mannschaft startete druckvoll in diese wichtige Partie. Drei Chancen von Dominik Karg, Simon Ried und Ludwig Kirchbichler innerhalb von nur einer Minute brachten keinen Ertrag (9.), ebenso die Direktabnahme von Hannes Rambach (18.). Besser machte es im Anschluss Simon Ried, der ein Zuspiel von Karg ausgefuchst den Neurieder Keeper zum 1:0 ins kurze Eck beförderte (30.). Die Antwort der Gäste war ein 18-Meter-Schuss von Roman Pösl, der jedoch am Kasten vorbeiging (33.). Ansonsten ließ die VfL-Abwehr bis zur Pause nichts zu. Kurz vor dem Wechsel schoss Karg nach einem Konter der Hausherren aus kurzer Distanz drüber (41.).

Sein Team kontrollierte über weite Strecken das Spiel gegen den Tabellennachbarn und erarbeitete sich zahlreiche hochkarätige Chancen. Nur haperte es an der Verwertung – und das sollte sich in der Nachspielzeit rächen, als Neuried der mehr als glückliche Ausgleich gelang. „Das ist extrem bitter. Die Mannschaft hat eigentlich alles richtig gemacht. Nur hätte sie vier oder fünf Tore und nicht nur eines machen müssen“, ärgerte sich Ansorge über die verschenkten Punkte gegen den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. „Unsere Chancenverwertung war absolut fahrlässig“, haderte Ansorge mit der fehlenden Kaltschnäuzigkeit seiner Truppe vor dem gegnerischen Kasten.

Denklingen – Die Gesichter der Denklinger Spieler nach Spielende sprachen Bände. Mit versteinerter Miene versammelten sie sich um die Spielerbank, als hätten sie eine deutliche Niederlage kassiert. Dabei trennte sich der VfL im letzten Heimspiel in der Bezirksliga Süd vor der Winterpause auf eigenem Platz vom TSV Neuried mit 1:1 (1:0). „Das ist für mich eine Niederlage“, so VfL-Trainer Markus Ansorge, nachdem er sich erst einmal hatte fassen müssen.

Riesenchancen zur Entscheidung bleiben ungenutzt – 90+2! Lechner trifft zum Ausgleich

Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhte Neuried den Druck. Nach einem gefährlichen Freistoß der Gäste bekamen die Denklinger die Situation letztlich geklärt (52.). Beim Pfostenschuss von Thomas Maier hatten sie das Glück auf ihrer Seite (60.). Kurz davor hatte Simon Ried eine gute Möglichkeit des VfL vergeben (57.). In der Folge ließen die Denklinger fast im Fünf-Minuten-Takt hochkarätige Chancen aus. Rambach scheiterte am Keeper, der Nachschuss von Arjanit Robaj wurde geblockt (70.). Rambach traf danach die Latte (75.), Stephan Schilcher schoss unbedrängt drüber (88.). Bereits in der Nachspielzeit ließ Rambach eine weitere Konterchance liegen (90.+1.). Das sollte sich rächen. Im Gegenzug kam Jakob Lechner zu einer Möglichkeit, die dem TSV noch eine Ecke bescherte. Den Ball köpfte Lechner via Lattenunterkante zum 1:1-Endstand ins Netz (90.+2.). (rh)

Tore: 1:0 (30.) S. Ried, 1:1 (90.+2) Lechner. Gelbe Karten: Denklingen 5, Neuried 4. Schiedsrichter: Lorenzo de Marco. Zuschauer: 256.