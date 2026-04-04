VfL Denklingen bei Tabellenführer völlig chancenlos – oder etwa doch nicht? Bezirksliga Süd von Christian Heinrich · 04.04.2026, 05:30 Uhr · 0 Leser

Augen zu und durch: Gegen den Klassenprimus aus Olching muss Denklingen auf Tobias Schelkle verzichten (hier im Hinspiel gegen Planegg). – Foto: Andreas Mayr

Am Karsamstag tritt der VfL beim ungeschlagenen Spitzenreiter an. Trainer Christoph Schmitt sieht in der Außenseiterrolle eine Chance für sein Team.

Es ist vielleicht sogar die leichteste Aufgabe für die Kicker des VfL Denklingen in dieser Saison. Am Karsamstag (14 Uhr) versuchen sie beim SC Olching ihr Glück, der die Tabelle der Bezirksliga Süd souverän anführt und sich auf dem direkten Weg in die Landesliga befindet. „Wir haben keinerlei Druck“, erklärt Christoph Schmitt, „keiner rechnet mit uns“. Die Prognose des Trainers ist keinesfalls übertrieben. Zu Hause ist der SC noch immer ungeschlagen in dieser Saison. Allein zwei Unentschieden trüben die Bilanz des Spitzenreiters. Nur gegen den SV Planegg und den SV Waldeck-Obermenzing reichte es nicht zu einem Dreier, und die stehen in der Rangliste immerhin an zweiter und vierter Stelle. Für zehn weitere Mannschaften gab es in Olching dagegen nichts zu holen. Warum sollte da ausgerechnet der VfL das schier Unmögliche schaffen, der mit einem Bein schon abgestiegen ist? Die letzten Spiele haben gezeigt: Denklingen vergibt zu viele Chancen „Es muss alles zusammenpassen“, nennt Schmitt die Voraussetzung für einen Sieg. Nur das hat es in diesem Jahr – abgesehen vom jüngsten 3:0-Heimerfolg über den SV Bad Heilbrunn – praktisch nie gegeben. Auch bei der jüngsten 1:2-Pleite in Polling wurde so manche Problemzone deutlich. Der VfL erarbeitet sich Chancen, aber er lässt zu viele liegen, bis er ins Schwarze trifft. Außerdem leistet er sich häufig die eine oder andere Nachlässigkeit in der Defensive, die meist mit einem Gegentreffer bestraft wird. Und so spiegelt der 13. Platz in der Tabelle die aktuelle Lage des Teams angemessen wieder.

VfL hat die Außenseiterrolle und damit keinen Druck Nun gehört die Partie in Olching zu denjenigen Spielen, bei denen niemand etwas von den Denklingern erwartet – und sie selbst von sich am wenigsten. Und das macht es so leicht, weil der gesamte Druck einzig beim Klassenprimus liegt. „Die werden das Spiel machen müssen und auch wollen“, hofft der Coach, dass der Part des Außenseiters seiner Elf weiterhilft. Mit der Favoritenrolle, die der VfL in Polling besaß, konnte er jedenfalls nicht umgehen. „Wir haben da richtige Big Points verpasst“, räumt der Trainer ein, dass sich seine Elf selbst um ein besseres Ergebnis gebracht hat. Probleme vor allem mit der Konkurrenz aus dem Tabellenkeller Es war nicht das erste Mal, dass der VfL Punkte gegen die unmittelbare Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt verloren hat. Daheim konnte er nur den SV Raisting besiegen. Und auswärts steht gerade ein Sieg beim Schlusslicht in Wolfratshausen zu Buche. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Abstiegskandidat gegen die oberen fünf Teams der Liga bisher erst ein Unentschieden verzeichnete.