VfL Denklingen bei Tabellenführer völlig chancenlos – oder etwa doch nicht?

Am Karsamstag tritt der VfL beim ungeschlagenen Spitzenreiter an. Trainer Christoph Schmitt sieht in der Außenseiterrolle eine Chance für sein Team.
Es ist vielleicht sogar die leichteste Aufgabe für die Kicker des VfL Denklingen in dieser Saison. Am Karsamstag (14 Uhr) versuchen sie beim SC Olching ihr Glück, der die Tabelle der Bezirksliga Süd souverän anführt und sich auf dem direkten Weg in die Landesliga befindet. „Wir haben keinerlei Druck“, erklärt Christoph Schmitt, „keiner rechnet mit uns“. Die Prognose des Trainers ist keinesfalls übertrieben. Zu Hause ist der SC noch immer ungeschlagen in dieser Saison. Allein zwei Unentschieden trüben die Bilanz des Spitzenreiters. Nur gegen den SV Planegg und den SV Waldeck-Obermenzing reichte es nicht zu einem Dreier, und die stehen in der Rangliste immerhin an zweiter und vierter Stelle. Für zehn weitere Mannschaften gab es in Olching dagegen nichts zu holen. Warum sollte da ausgerechnet der VfL das schier Unmögliche schaffen, der mit einem Bein schon abgestiegen ist?
„Es muss alles zusammenpassen“, nennt Schmitt die Voraussetzung für einen Sieg. Nur das hat es in diesem Jahr – abgesehen vom jüngsten 3:0-Heimerfolg über den SV Bad Heilbrunn – praktisch nie gegeben. Auch bei der jüngsten 1:2-Pleite in Polling wurde so manche Problemzone deutlich. Der VfL erarbeitet sich Chancen, aber er lässt zu viele liegen, bis er ins Schwarze trifft. Außerdem leistet er sich häufig die eine oder andere Nachlässigkeit in der Defensive, die meist mit einem Gegentreffer bestraft wird. Und so spiegelt der 13. Platz in der Tabelle die aktuelle Lage des Teams angemessen wieder.
Nun gehört die Partie in Olching zu denjenigen Spielen, bei denen niemand etwas von den Denklingern erwartet – und sie selbst von sich am wenigsten. Und das macht es so leicht, weil der gesamte Druck einzig beim Klassenprimus liegt. „Die werden das Spiel machen müssen und auch wollen“, hofft der Coach, dass der Part des Außenseiters seiner Elf weiterhilft. Mit der Favoritenrolle, die der VfL in Polling besaß, konnte er jedenfalls nicht umgehen. „Wir haben da richtige Big Points verpasst“, räumt der Trainer ein, dass sich seine Elf selbst um ein besseres Ergebnis gebracht hat.
Es war nicht das erste Mal, dass der VfL Punkte gegen die unmittelbare Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt verloren hat. Daheim konnte er nur den SV Raisting besiegen. Und auswärts steht gerade ein Sieg beim Schlusslicht in Wolfratshausen zu Buche. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Abstiegskandidat gegen die oberen fünf Teams der Liga bisher erst ein Unentschieden verzeichnete.
Zuhause gegen Olching hielt Denklingen mit 0:2 die Niederlage noch im Rahmen. Allerdings bekam die Mannschaft in der ersten Hälfte klar ihre Grenzen aufgezeigt. „Da sind wir ganz schön ins Schwimmen gekommen“, gibt Schmitt zu. Das ist nicht weiter überraschend. Der Tabellenerste verfügt über den zweitbesten Angriff der Liga. Auffällig ist, dass der SC keinen ausgewiesenen Knipser besitzt, der regelmäßig seine Buden macht, sondern über mehrere Offensivkräfte wie Omer Grbic (12), Ferenc Ambrus (9) und Leon Heinzlmair (8) verfügt, die zuverlässig einnetzen.
Schmitt kann in Olching fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Nur Tobias Schelkle fällt aus, der sich im Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat. „Wir haben eine super Bank“, ist der Coach davon überzeugt, dass er Schelkle adäquat ersetzen kann. Auf einen Sieg würde er jedoch keine Wetten annehmen. Das Kokettieren mit der Außenseiterrolle gehört zwar zum Geschäft, stellt sich in der Regel aber meist als Pfeifen im Wald heraus.