VfL Damen beenden Hinrunde mit Heimsieg

Nach einem holprigen Saisonstart konnte das Team von Andreas Schmitz und Britta Ebert sich im Hinrundenverlauf merklich steigern. Spürbar mehr Sicherheit, Konstanz und Struktur im Spiel nach vorne, sowie eine in weiten Teilen der Hinrunde sehr stabile Defensive spiegeln sich im fast ausgeglichenen Torverhältnis wider.

Drei Siege aus den vergangenen vier Spielen lassen die Damen des VfL zufrieden in die Winterpause gehen.

So konnten die Erper Damen auch beim laufintensiven 9 vs 9 gegen die Gäste aus Mutscheid über die gesamte Spielzeit überzeugen. Glück bei einer Großchance des SV Mutscheid stand ein konsequenter Drang nach vorne gegenüber, welcher sich früh in zwei Tore auf der Habenseite niederschlug. Nach der Pause blieb der VfL spielbestimmend und konnte auf 3:0 erhöhen und ließ im weiteren Spielverlauf weitere Tormöglichkeiten ungenutzt.

So schaut man mit ansteigender Form- und Ergebniskurve zuversichtlich auf die Rückrunde und feierte im Anschluss an das Spiel den gelungenen Jahresabschluss.

Wenn du auch Teil unserer Damenmannschaft sein möchtest, oder Teil unserer Herrenteams, dann melde dich sehr gerne bei uns. Trainingszeiten der Seniorenteams sind Di & Do ab 19:00 Uhr.