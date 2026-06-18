VfL Bückeburg setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs Mit Tim Patzenhauer schafft das nächste Eigengewächs den Sprung in den Herrenbereich von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der VfL Bückeburg baut auch in der kommenden Saison auf Talente aus den eigenen Reihen. Mit Tim Patzenhauer rückt ein langjähriger Jugendspieler in den Kader der ersten Herrenmannschaft auf und macht den nächsten Schritt in seiner Entwicklung.

Seit der E-Jugend trägt Tim Patzenhauer das Trikot des VfL Bückeburg. Nun wird der langjährige Nachwuchsspieler für seine kontinuierliche Entwicklung belohnt und gehört künftig zum Kader der ersten Mannschaft. Der Verein setzt damit seine Linie fort, talentierten Spielern aus der eigenen Jugend den Übergang in den Herrenfußball zu ermöglichen. Für Patzenhauer ist der Aufstieg zugleich der vorläufige Höhepunkt einer langjährigen Ausbildung im eigenen Verein.