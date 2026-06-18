VfL Bückeburg setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs

Der VfL Bückeburg baut auch in der kommenden Saison auf Talente aus den eigenen Reihen. Mit Tim Patzenhauer rückt ein langjähriger Jugendspieler in den Kader der ersten Herrenmannschaft auf und macht den nächsten Schritt in seiner Entwicklung.
Seit der E-Jugend trägt Tim Patzenhauer das Trikot des VfL Bückeburg. Nun wird der langjährige Nachwuchsspieler für seine kontinuierliche Entwicklung belohnt und gehört künftig zum Kader der ersten Mannschaft.
Der Verein setzt damit seine Linie fort, talentierten Spielern aus der eigenen Jugend den Übergang in den Herrenfußball zu ermöglichen. Für Patzenhauer ist der Aufstieg zugleich der vorläufige Höhepunkt einer langjährigen Ausbildung im eigenen Verein.
Patzenhauer ist auf den defensiven Außenbahnen variabel einsetzbar und bringt nach Einschätzung des Vereins vor allem technische Qualität, Dynamik und eine hohe Einsatzbereitschaft mit. Diese Eigenschaften sollen ihm den Einstieg in den Herrenbereich erleichtern und zusätzliche Optionen für den Kader schaffen.
Mit der Beförderung des Nachwuchsspielers unterstreicht der VfL Bückeburg einmal mehr seine Philosophie, auf die Entwicklung eigener Talente zu setzen. Die Integration von Eigengewächsen bleibt damit ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Ausrichtung für die kommende Saison in der Bezirksliga Hannover Staffel 1.