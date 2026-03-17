VfL Bückeburg setzt Ausrufezeichen gegen Steimbke

– Foto: André Nückel

Der VfL Bückeburg hat am Samstag beim SV Brigitta-Elwerath Steimbke ein klares 3:0-Auswärtsergebnis eingefahren. Co-Trainer Michael Evers lobte die kompakte Leistung der Mannschaft und die deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorwoche.

„In der ersten Halbzeit haben wir schönen Offensivfußball gezeigt“, lobte Evers die Leistung seines Teams, das das Tempo hochhielt und Steimbke kaum Entlastung zuließ. Die Chancenverwertung ließ zwar noch Luft nach oben, doch die Überlegenheit war eindeutig.

VfL Bückeburg zeigte von Beginn an, dass Wiedergutmachung auf dem Programm stand. „Am Samstag stand Wiedergutmachung für uns an, da wir letzte Woche gegen Esperke einiges vermissen ließen“, erklärte Co-Trainer Michael Evers. Schon in der 9. Minute gelang Alexander Bremer nach einer präzisen Hereingabe von Kieron Pöhler und der Verlängerung von Christian Paul Schwier die frühe Führung. Acht Minuten später erhöhte erneut Bremer nach einer Kombination über die rechte Seite auf 2:0.

Die zweite Halbzeit gestaltete sich ausgeglichener. Steimbke konnte sich besser sortieren, wodurch sich Torchancen auf beide Mannschaften verteilten. „In der zweiten Halbzeit haben wir kämpferisch überzeugt“, so Evers weiter. Kurz vor Schluss machte Marlo Niemann nach einem Eckball von Bjarne Struckmeier mit dem Kopfball zum 3:0 alles klar. „Es war ein überzeugender Auftritt unserer Mannschaft. Klare Steigerung zur Vorwoche“, resümierte Evers.

Durch den Sieg erobert Bückeburg den dritten Platz und liegt nun einen Punkt vor TuS Wagenfeld.

SV Brigitta-Elwerath Steimbke – VfL Bückeburg 0:3

SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Luis Bernardo Oetting (88. Jannes Boehlke), Lars Klose, Yilmaz Hauran, Philip Deeke (88. Pascal Stenzel), Mirko Theiss (76. Jan-Niklas Donath), Marco Thies (32. Moritz Strutz), Darian Guse, Klaus-Lorenz Kretschmer, Jarek Büchau (48. Nico Langner), Arnold Meins - Trainer: Dennis Pissor

VfL Bückeburg: Pascal Pöhler, Alexander Kummert, Fynn Marzinowski (88. Luka Rohrbach), Maximilian Schmidt, Kieron Pöhler, Bjarne-Niels Struckmeier, Noah-Mattis Bartke (48. Dominik Weiß), Bastian Evers, Christian Paul Schwier, Alexander Bremer (90. Elia Lohmann), Marlo Niemann (91. Jamie Hese) - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers

Schiedsrichter: Annika Schwörer (Kirchdorf am Deister)

Tore: 0:1 Alexander Bremer (9.), 0:2 Alexander Bremer (17.), 0:3 Marlo Niemann (84.)