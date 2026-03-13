VfL Bückeburg reist nach spätem Rückschlag nach Steimbke

– Foto: Rüdiger Henkel

Der VfL Bückeburg steht am 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover, Staffel 1 vor einer Auswärtsaufgabe beim SV Brigitta-Elwerath Steimbke. Die Partie wird am Samstag um 18:00 Uhr angepfiffen. Für Bückeburg geht es dabei auch darum, die Enttäuschung aus dem vergangenen Spiel abzuschütteln.

Co-Trainer Michael Evers spricht offen über die Enttäuschung nach dem Spiel. „Nachdem wir am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Esperke unnötig den Sieg aus der Hand gegeben haben, möchte die Mannschaft in Steimbke Wiedergutmachung betreiben.“

Am letzten Spieltag verspielte der VfL im Heimspiel gegen den SV Esperke 1929 eine frühe Zwei-Tore-Führung. Bastian Evers brachte die Gastgeber bereits in der vierten Minute in Führung. Kurz darauf erhöhte Alexander Bremer per Foulelfmeter auf 2:0 (8.). Esperke kam jedoch zurück. Aaron Mordaß verkürzte in der 62. Minute, ehe Marcel Baller in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:2 ausglich. Die Partie wurde von Schiedsrichter Pius Göbberd geleitet. In der Nachspielzeit sah Bennet Blaume zudem die Rote Karte (97.).

Gastgeber mit zwei Unentschieden in Folge

Die Trainingswoche beim VfL verlief laut Evers entsprechend fokussiert. „Die Trainingswoche war gut und intensiv und die Mannschaft brennt darauf, ein anderes Gesicht als das des letzten Spiels zu zeigen.“

Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke geht mit zwei Unentschieden in die Begegnung. Am vergangenen Wochenende spielte das Team 1:1 beim SV Heiligenfelde. Tristan Godesberg hatte Heiligenfelde früh in Führung gebracht (15.), ehe Nico Langner in der 82. Minute ausglich. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Ivo Zelzner.

Unter der Woche folgte ein weiteres 1:1 im Nachholspiel gegen den SV Esperke 1929. Jarmo-Fritz Stichnoth brachte Esperke in der 82. Minute in Führung, doch Luis Bernardo Oetting glich in der 90. Minute noch aus. Schiedsrichter der Begegnung war Benjamin Schmidt aus Laatzen.

In der Tabelle steht der VfL Bückeburg mit 32 Punkten aus siebzehn Spielen auf Rang fünf. Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke rangiert mit 15 Punkten auf Platz 13.