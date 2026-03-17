VfL Bückeburg erhält Sepp-Herberger-Award

Der VfL Bückeburg ist für sein Engagement im Nachwuchsbereich mit dem Sepp-Herberger-Award ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung in der Wolfsburger Autostadt belegte der Verein aus dem NFV-Kreis Schaumburg den dritten Platz in der Kategorie „Schule und Verein“.
Die Auszeichnung nahmen Jugendbeauftragter Wolfgang Keusch und Freiwilligendienstleistender Max Pöhler entgegen. Überreicht wurde der Preis von NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert, zugleich Vorsitzender der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Auch NFV-Vizepräsident Frank Schmidt gratulierte vor Ort.
Gewürdigt wurde insbesondere die langjährige Zusammenarbeit des Vereins mit drei Schulen der Region. In diesem Rahmen organisiert der VfL regelmäßig Fußball-AGs, die von Bundesfreiwilligendienstleistenden betreut werden. Diese erwerben parallel die Trainer-C-Lizenz und tragen zur nachhaltigen Nachwuchsarbeit bei. Über die schulischen Angebote gelingt es dem Verein zudem, kontinuierlich neue Mitglieder zu gewinnen.
Insgesamt wurden bei der Veranstaltung elf Preisträger in fünf Kategorien ausgezeichnet. Die DFB-Stiftung Sepp Herberger vergab dabei Preisgelder in Höhe von insgesamt 100.000 Euro.