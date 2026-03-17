VfL Bückeburg erhält Sepp-Herberger-Award

– Foto: NFV

Der VfL Bückeburg ist für sein Engagement im Nachwuchsbereich mit dem Sepp-Herberger-Award ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung in der Wolfsburger Autostadt belegte der Verein aus dem NFV-Kreis Schaumburg den dritten Platz in der Kategorie „Schule und Verein“.

Die Auszeichnung nahmen Jugendbeauftragter Wolfgang Keusch und Freiwilligendienstleistender Max Pöhler entgegen. Überreicht wurde der Preis von NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert, zugleich Vorsitzender der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Auch NFV-Vizepräsident Frank Schmidt gratulierte vor Ort.

Gewürdigt wurde insbesondere die langjährige Zusammenarbeit des Vereins mit drei Schulen der Region. In diesem Rahmen organisiert der VfL regelmäßig Fußball-AGs, die von Bundesfreiwilligendienstleistenden betreut werden. Diese erwerben parallel die Trainer-C-Lizenz und tragen zur nachhaltigen Nachwuchsarbeit bei. Über die schulischen Angebote gelingt es dem Verein zudem, kontinuierlich neue Mitglieder zu gewinnen.