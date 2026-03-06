VfL Bückeburg begrüßt drei bekannte Gesichter

Der VfL Bückeburg verstärkt seinen Kader mit vertrauten Namen: Marlo Niemann kehrt nach einem halben Jahr bei Union Minden zurück, während auch die Brüder Kieron und Pascal Pöhler nach ihrer Station beim FC Stadthagen wieder das VfL-Trikot tragen werden.

Niemann war erst im vergangenen Sommer zu Union Minden gewechselt und konnte dort sportlich überzeugen. Dennoch blieb die Verbindung zum VfL Bückeburg bestehen. Nach der Hälfte der Saison entschied sich Niemann schließlich für die Rückkehr ins Jahnstadion. Beim VfL freut man sich nun über seine erneute Unterstützung im Team.

Auch Kieron und Pascal Pöhler schlagen künftig wieder für den VfL Bückeburg auf. Die beiden Brüder standen bis zur Winterpause beim FC Stadthagen unter Vertrag, kehren nun jedoch nach Bückeburg zurück.

Für den Verein ist es ein Wiedersehen mit zwei Spielern, die bereits in der Jugend für den VfL aktiv waren. Pascal Pöhler sammelte zudem schon Einsätze in der Herrenmannschaft. Anschließend sammelten beide außerhalb des Vereins weitere Erfahrungen, bevor sie sich nun dazu entschieden haben, wieder für den VfL Bückeburg zu spielen.

Beim VfL freut man sich über die Rückkehr des Trios und heißt alle drei Spieler im Jahnstadion herzlich willkommen.