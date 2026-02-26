VfL Bückeburg: Ambitionierter Verfolger mit Blick nach oben

Die Ausgangslage ist damit klar umrissen. „Da sowohl Evesen als auch Twistringen eine überragende Hinrunde gespielt haben und wir daher bereits zehn Punkte Rückstand auf die beiden haben, wird es schwierig, unser erklärtes Ziel Wiederaufstieg zu erreichen“, sagt Co-Trainer Michael Evers. Zugleich formuliert er einen Anspruch: „Falls die beiden aber straucheln sollten, wollen wir bereit sein.“ Die Vorbereitung auf die Rückrunde verlief unter erschwerten Bedingungen. „Ich denke, uns ging es wie vielen Mannschaften: Bei dem doch strengeren Winter war es immer wieder schwierig, ein normales Training durchzuführen“, erklärt Evers. Der Verein konnte jedoch auf Alternativen zurückgreifen. „Wir hatten immerhin noch das Glück, auf unseren Hockey-Kunstrasenplatz auszuweichen. Daher konnten wir neben den physischen Grundlagen auch an den spieltaktischen Ideen arbeiten und sehen uns daher ganz gut gerüstet für den Rückrunden-Auftakt.“

Der Saisonstart verlief aus Sicht der Bückeburger vielversprechend. „Wir sind gut in die Saison gestartet, haben gute Spiele abgeliefert und auch die entsprechenden Resultate eingefahren“, so Evers. Im weiteren Verlauf habe die Effizienz nachgelassen. „Nach und nach bekamen wir aber Probleme, unser überlegen geführtes Spiel in Zählbares umzuwandeln.“ Beispiele führt er konkret an: „Gegen Heiligenfelde oder Steimbke gelang uns erst in der Nachspielzeit der Siegtreffer.“ Als Wendepunkt beschreibt er die Partie in Twistringen: „Knackpunkt war dann vielleicht das Spiel in Twistringen, welches wir unglücklich in der Nachspielzeit verloren haben.“ Es folgte eine Heimniederlage gegen Rehburg, „die uns ebenso richtig weh tat“.