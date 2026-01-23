VfL Brochenzell: "Wir haben aktuell mehr Punkte als gedacht"

– Foto: Daniel Eckel, Theodore

Der VfL Brochenzell spielt in der Bezirksliga Bodensee bislang eine Saison, die selbst den eigenen Trainer positiv überrascht. Mit Platz fünf, 30 Punkten aus 16 Spielen und einer spürbaren Geschlossenheit im Team hat sich der Verein früh stabilisiert. Trainer Yasin Erdem setzt dabei weniger auf Tabellenrechnen als auf Entwicklung – und genau darin liegt derzeit die Stärke der Mannschaft.

Flexibler Start in die Vorbereitung



Der Wiederbeginn nach der Winterpause erfolgte beim VfL Brochenzell am 19. Januar. Seitdem wird flexibel gearbeitet. „Je nach Wetter weichen wir zwischen Kunstrasen, Halle und Platz aus“, erklärt Yasin Erdem. Ein besonderer Fixpunkt der Vorbereitung ist ein verlängertes Wochenende im Trainingslager in Italien. Doch auch darüber hinaus herrscht spürbare Vorfreude. „Aktuell ist aber ohnehin jedes Training ein Highlight, weil sich die Jungs extrem gut verstehen und richtig Lust haben, gemeinsam zu arbeiten“, sagt der Trainer. Mehr Punkte als erwartet



Die sportliche Zwischenbilanz fällt deutlich positiv aus. „Sehr gut. Wenn man ehrlich ist, haben wir aktuell sogar mehr Punkte als gedacht“, sagt Erdem offen. Nach 16 Spielen stehen neun Siege, drei Unentschieden und nur vier Niederlagen zu Buche, bei einem Torverhältnis von 24:22. Das bedeutet Rang fünf in der Bezirksliga Bodensee – nur fünf Punkte hinter Tabellenführer SV Oberzell (bei einem Spiel weniger).

Stimmung als Erfolgsfaktor



Besonders überrascht zeigt sich der Trainer von der Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. „Ganz klar die Stimmung im Team. Ich hätte nie gedacht, dass die Jungs so viel Spaß miteinander haben“, betont Erdem. Auch in engen Spielen zahlt sich diese Geschlossenheit aus. „Außerdem haben wir viele enge 50:50-Spiele auf unsere Seite ziehen können – aus Gründen, die ich hier lieber für mich behalte“, sagt er mit einem Augenzwinkern, ohne ins Detail zu gehen. Fehlender Torjäger als Baustelle



Trotz der guten Ausgangslage verschließt der Trainer nicht die Augen vor vorhandenen Defiziten. „Uns fehlt ein Spieler, der über die Saison hinweg 20 Tore macht. Gerade im letzten Drittel können wir noch daran arbeiten, unsere Chancen konsequenter zu nutzen und mehr Tore zu erzielen“, benennt Erdem klar das größte Manko.