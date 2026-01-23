VfL Brochenzell: "Wir haben aktuell mehr Punkte als gedacht"

Der VfL Brochenzell spielt in der Bezirksliga Bodensee bislang eine Saison, die selbst den eigenen Trainer positiv überrascht. Mit Platz fünf, 30 Punkten aus 16 Spielen und einer spürbaren Geschlossenheit im Team hat sich der Verein früh stabilisiert. Trainer Yasin Erdem setzt dabei weniger auf Tabellenrechnen als auf Entwicklung – und genau darin liegt derzeit die Stärke der Mannschaft.
Flexibler Start in die Vorbereitung
Der Wiederbeginn nach der Winterpause erfolgte beim VfL Brochenzell am 19. Januar. Seitdem wird flexibel gearbeitet. „Je nach Wetter weichen wir zwischen Kunstrasen, Halle und Platz aus“, erklärt Yasin Erdem. Ein besonderer Fixpunkt der Vorbereitung ist ein verlängertes Wochenende im Trainingslager in Italien. Doch auch darüber hinaus herrscht spürbare Vorfreude. „Aktuell ist aber ohnehin jedes Training ein Highlight, weil sich die Jungs extrem gut verstehen und richtig Lust haben, gemeinsam zu arbeiten“, sagt der Trainer.
Mehr Punkte als erwartet
Die sportliche Zwischenbilanz fällt deutlich positiv aus. „Sehr gut. Wenn man ehrlich ist, haben wir aktuell sogar mehr Punkte als gedacht“, sagt Erdem offen. Nach 16 Spielen stehen neun Siege, drei Unentschieden und nur vier Niederlagen zu Buche, bei einem Torverhältnis von 24:22. Das bedeutet Rang fünf in der Bezirksliga Bodensee – nur fünf Punkte hinter Tabellenführer SV Oberzell (bei einem Spiel weniger).
Stimmung als Erfolgsfaktor
Besonders überrascht zeigt sich der Trainer von der Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. „Ganz klar die Stimmung im Team. Ich hätte nie gedacht, dass die Jungs so viel Spaß miteinander haben“, betont Erdem. Auch in engen Spielen zahlt sich diese Geschlossenheit aus. „Außerdem haben wir viele enge 50:50-Spiele auf unsere Seite ziehen können – aus Gründen, die ich hier lieber für mich behalte“, sagt er mit einem Augenzwinkern, ohne ins Detail zu gehen.
Fehlender Torjäger als Baustelle
Trotz der guten Ausgangslage verschließt der Trainer nicht die Augen vor vorhandenen Defiziten. „Uns fehlt ein Spieler, der über die Saison hinweg 20 Tore macht. Gerade im letzten Drittel können wir noch daran arbeiten, unsere Chancen konsequenter zu nutzen und mehr Tore zu erzielen“, benennt Erdem klar das größte Manko.
Fokus auf Entwicklung statt Tabellenplatz
Beim Blick nach vorne bleibt Erdem bewusst vorsichtig. „Wenn ich jetzt Klassenerhalt sage, glaubt mir das keiner – aber das ist natürlich Ziel Nummer eins“, stellt er klar. Gleichzeitig hat er in den vergangenen zwei Jahren einen Perspektivwechsel angestoßen. „Nach zwei Jahren habe ich es aber geschafft, dass sich die Jungs nicht mehr so stark mit der Tabelle beschäftigen, sondern mit unserer eigenen Entwicklung. Die ist am Ende wichtiger als ein Tabellenplatz, der nächste Saison keinen mehr interessiert.“
Rückkehr mit Symbolkraft
Auch personell gibt es eine Veränderung, die emotionale Bedeutung hat. „Nicolae Georgian Serbanescu, ‚Nici‘, ist vom SC Bürgermoos zurückgekommen“, berichtet Erdem. Der Trainer erinnert dabei an einen besonderen Moment: „Er hat damals im Relegationsspiel das entscheidende Tor erzielt, als ich frisch übernommen hatte.“ Die Rückkehr des Offensivspielers gibt dem Kader zusätzliche Optionen.
Ausgeglichene Liga, klarer Favorit
Im Rennen um den Aufstieg sieht Erdem einen klaren Anwärter. „Für mich ist der SV Oberzell der Favorit“, sagt er mit Blick auf den Tabellenführer, der mit 35 Punkten an der Spitze steht. Dahinter folgt ein breites Feld mit Unterzeil/Seibranz, Maierhöfen/Grünenbach und TSV Eschach. Gleichzeitig warnt Erdem vor voreiligen Prognosen im Tabellenkeller. „Im Abstiegskampf ist gefühlt fast jeder – die Liga ist extrem ausgeglichen. Selbst Leutkirch und Bad Waldsee, die aktuell unten drinstehen, spielen in meinen Augen guten Fußball. „Ich denke, es bleibt für sehr viele Teams lange spannend.“