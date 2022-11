– Foto: Andreas Santner

VfL Brochenzell - SV Neuravensburg 5:1 SVN verliert gegen überlegene Gastgeber.

Bereits nach 12 Sekunden hätte der SVN in Rückstand liegen müssen, doch der Stürmer des VfL vergab freistehend vor dem Tor. Dieses Glück konnte der SVN jedoch nicht nutzen und nur 6 Minuten später musste man das erste Gegentor hinnehmen.



Ein zu kurz geratener Abstoß kam unmittelbar zurück. Daraufhin folgte die stärkste Phase der Gastgeber, die mit starkem Kombinationsfußball ein ums andere Mal vor dem Tor des SVN auftauchten und klar zeigten, wer die bessere Mannschaft ist. Trotzdem dauerte es bis zur 36. Minute, in der ein Abstimmungsfehler in der Defensive des SVN zum zweiten Gegentor führte. Kurz darauf wurde ein Verteidiger des SVN mit einem hohen Ball überspielt, sodass ihm nichts anderes übrig blieb, als den Ball in olympiamedaillenverdächtiger Volleyballmanier weg zu pritschen. Da wir aber leider Fußball spielen, war es einzig und allein riesiges Glück, dass man nicht bereits früh in Unterzahl geriet. Nach der Halbzeitpause kam der SVN mit Schwung zurück und konnte sofort den Anschlusstreffer, durch einen Schuss von Levin Leonhardt, erzielen. Aber wie so oft musste man auch nahezu direkt den Gegenschlag hinnehmen, ehe die Gastgeber in der 68. und 84. Minute den Sack zu machten. 2 Minuten vor Schluss ließ der SVN dann die nötige Disziplin vermissen und geriet doch noch in Unterzahl. Gegen überlegene Gastgeber war es eine verdiente 5:1 Niederlage.



Am Wochenende spielen endlich wieder beide Mannschaften. Auf heimischen Sportgelände ist der SV Beuren zu Gast. Für Team I bedeutet das Kellerduell viel, denn mit Beuren trifft man auf den letzten verblieben Gegner aus den unteren Tabellenregionen in dieser Hinrunde. Kommende Spiele:

13.11.2022 SV Neuravensburg II - SV Beuren II (12:15 Uhr) SV Neuravensburg I - SV Beuren I (14:30 Uhr) Spielort: Sportplatz Neuravensburg