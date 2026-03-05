VfL Brackenheim trumpft auf, Julian Bertsch schießt Talheim zum Sieg

Vor 50 Zuschauern in Eibensbach demonstrierte der VfL Brackenheim seine Ambitionen. Lange hielt das Abwehrbollwerk der Gastgeber stand, doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff brach Frank Silvain Teku (45.) per Foulelfmeter den Bann. Dieser Treffer gab den Gästen sichtlich Auftrieb. Nach dem Seitenwechsel blieb Brackenheim am Drücker und Lenny Bauer (55.) baute den Vorsprung mit viel Übersicht aus. Den Schlusspunkt unter diese konzentrierte Mannschaftsleistung setzte Bouargan Abdelaali (76.), der mit einem entschlossenen Abschluss für klare Verhältnisse sorgte. Ein Erfolg der puren Zielstrebigkeit.

SC Ilsfeld – SV Heilbronn am Leinbach 2:0

In Ilsfeld entwickelte sich eine zähe Begegnung, in der sich beide Teams lange Zeit im Mittelfeld neutralisierten. Erst nach gut einer Stunde kam Bewegung in die Anzeigetafel: Daniel Stoldt (61.) bewies vom Punkt die nötige Ruhe und verwandelte einen Foulelfmeter zur Führung für den SC. Heilbronn warf in der Folge alles nach vorne und suchte mit viel Leidenschaft den Ausgleich, doch die Ilsfelder Defensive agierte fehlerfrei. In der packenden Nachspielzeit machte Abdel Rahman Abo Nabout (90.+3) schließlich alles klar und versenkte das Spielgerät zum Heimsieg im Kasten. Ein Erfolg des langen Atems!

TSV Talheim 1895 – SGM Fürfeld-Bonfeld 4:2

Die Zuschauer in Talheim rieben sich verwundert die Augen, als Julian Bertsch zu seiner ganz persönlichen Show ansetzte. Innerhalb von nur 14 Minuten sorgte er mit einem lupenreinen Hattrick (29., 40., 43.) – darunter zwei souverän verwandelte Foulelfmeter – für eine komfortable Führung der Hausherren. Zwar verkürzte Lukas Krämer (45.+3) noch vor der Pause, ebenfalls per Strafstoß, doch Talheim blieb unbeeindruckt. Eduard Lehmann (55.) stellte den alten Abstand wieder her, was den Widerstand der SGM weitgehend brach. Der Treffer von Philipp Strähle (65.) zum 4:2 läutete zwar eine kämpferische Schlussphase ein, doch die Punkte blieben beim TSV. Ein Nachmittag, der durch die enorme Torlaune von Bertsch geprägt war.