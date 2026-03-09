VfL Brackenheim mit Offensiv-Feuerwerk, Neudenau/Siglingen antwortet

TSV Hardthausen – TSV Ellhofen 1906 2:4

In einer Begegnung, die vor allem durch die Entschlossenheit der Gäste geprägt war, sicherte sich der TSV Ellhofen 1906 einen Auswärtserfolg. Da für diese Partie keine spezifischen Torschützen übermittelt wurden, steht hier der mannschaftliche Erfolg im Fokus, der zu diesem deutlichen Endstand führte.

SV Sülzbach – SG Bad Wimpfen 2:3

Vor der stattlichen Kulisse von 225 Zuschauern entwickelte sich in Sülzbach ein Spiel, das die Fans emotional durchschüttelte. Maurice Junge (7.) sorgte für einen frühen Jubelsturm bei den Hausherren, und als Silas Birk (48.) kurz nach dem Seitenwechsel nachlegte, schien die Partie bereits entschieden. Doch die SG Bad Wimpfen bewies eine unbändige Moral: Zunächst verkürzte Matthias Geiger (53.) den Rückstand, bevor ein furioser Doppelschlag von Maurice Gysinn (65.) und erneut Maurice Gysinn (67.) die gesamte Statik des Spiels innerhalb von nur zwei Minuten auf den Kopf stellte und den Gästen den Sieg bescherte.

TSV Heinsheim – SC Amorbach 1:2

In Heinsheim sahen die Zuschauer ein Geduldsspiel, das erst in der Schlussphase so richtig an Fahrt aufnahm. Nachdem die erste Stunde ohne Torerfolg geblieben war, brach Oktay Erisen (70.) für den SC Amorbach den Bann. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten, als Patrick Carvalho (74.) einen Handelfmeter mit großer Entschlossenheit zum Ausgleich verwandelte. Es deutete alles auf eine Punkteteilung hin, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit mobilisierte Mustafa Kurt (90.+4) die letzten Kraftreserven und erzielte den viel umjubelten Siegtreffer für die Gäste.

SGM Höchstberg/Tiefenbach – VfB Neuhütten 2:4

Der VfB Neuhütten präsentierte sich als extrem fokussierte Einheit und ließ den Gastgebern lange Zeit kaum Luft zum Atmen. Patrick Köhler (41.) eröffnete den Torreigen kurz vor der Pause, woraufhin Luca Hammel (54.) und erneut Patrick Köhler (58.) die Führung zügig ausbauten. Als Jean-Pierre Löffler (66.) zum 4:0 traf, war die Vorentscheidung gefallen. Die SGM Höchstberg/Tiefenbach bewies jedoch Sportsgeist und kam durch die Treffer von Silas Müller (72.) und Sven Schmelcher (90.) in der Schlussphase noch zu einer Ergebniskosmetik, die den Kampfgeist der Heimelf unterstrich.

SGM Langenbrettach – SGM Neudenau/Siglingen 3:3

In einer hochemotionalen Begegnung zweier Spielgemeinschaften bekamen die Zuschauer sechs Treffer zu sehen. Fabian Knölle (25.) und Marcel Kubach (28.) brachten Langenbrettach mit einem Doppelschlag zunächst in eine komfortable Position, doch Marlon Metz (34.) hielt Neudenau mit seinem Anschlusstreffer im Spiel. Ein unglückliches Eigentor von Sebastian Hetzler (67.) schien Langenbrettach den Sieg zu sichern, doch Julian Schnitzler (68.) antwortete postwendend. Derselbe Akteur, Julian Schnitzler (78.), markierte schließlich auch den Ausgleich und krönte damit eine leidenschaftliche Aufholjagd der Gäste.

TSV Löwenstein – Spvgg Möckmühl 2:3

In Löwenstein entwickelte sich vor 150 Zuschauern ein wahrer Krimi. Marinko Fedotov (7.) brachte die Hausherren früh in Front, doch Daniel Puchner (47.) stellte unmittelbar nach der Pause alles auf Null. Die erneute Führung durch Mario Stettner (52.) verteidigte Löwenstein bis tief in die Schlussphase, ehe Möckmühl einen unbändigen Siegeswillen entfachte. Kim-Dominic Paal (80.) erzwang den Ausgleich, und pünktlich zum Ende der regulären Spielzeit wurde Elias Fleps (90.) zum Helden des Tages, als er den Ball zum Siegtreffer im Gehäuse unterbrachte.

VfL Obereisesheim – TSV Weinsberg 2:1

Ein Spiel, das durch ein dramatisches Finish in die Geschichte dieses Spieltags eingehen wird. Lange Zeit passierte wenig, bis Steven Schneiders (59.) die Gäste aus Weinsberg in Führung brachte. Obereisesheim rannte in der Schlussviertelstunde mit viel Wut im Bauch an und wurde durch den Ausgleich von Robin Hofmann (82.) belohnt. In einer schier endlosen Nachspielzeit behielt Jan Scherer (90.+7) die Ruhe und markierte in der siebten Minute der Extrazeit den emotionalen Siegtreffer für den VfL.

SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – TSV Duttenberg 3:3

Vor 120 Zuschauern boten beide Mannschaften ein Spektakel der Offensivlust. Patrick Bayr (20.) legte für die SGM vor, doch Dominik Rebscher (22.) glich umgehend aus. Per Foulelfmeter brachte Jonathan Veith (30.) Duttenberg in Front, woraufhin Tom Laurinat (37.) noch vor dem Seitenwechsel für den erneuten Ausgleich sorgte. In einer nervenaufreibenden Schlussphase schien Luca Förch (88.) den TSV Duttenberg zum Auswärtssieg zu schießen, doch Steffen Dittmann (90.+3) rettete den Hausherren in der Nachspielzeit mit unbändigem Willen noch einen Punkt.