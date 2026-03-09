VfL Brackenheim mit Offensiv-Feuerwerk, Neudenau/Siglingen antwortet

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Vor 80 Zuschauern in Schwaigern drehte sich an diesem Nachmittag fast alles um einen Namen: Ben-David Pieldner. Mit einer entschlossenen Leistung sicherte er der Schwaigener Reserve fast im Alleingang die drei Punkte. Bereits in der 27. Minute brachte er die Hausherren in Führung, was für spürbare Sicherheit im Spielaufbau sorgte. Ilsfeld mühte sich redlich und investierte viel Herzblut in die Offensivbemühungen, biss sich jedoch immer wieder an der stabilen Schwaigener Defensive fest. In der Schlussphase machte Pieldner schließlich alles klar, als er in der 77. Minute erneut zur Stelle war und das Spielgerät zum Endstand im Kasten unterbrachte. Ein Heimsieg der Konsequenz.
In Heinriet sahen die Fans einen packenden Schlagabtausch, der von Beginn an mit offenem Visier geführt wurde. Stefan Schmidt (23.) eröffnete den Reigen für die Hausherren, doch Heilbronn bewies Moral und glich durch Marian Adrian Musat (33.) noch vor der Pause aus. Direkt nach dem Seitenwechsel schlug Schmidt (46.) erneut zu und brachte Heinriet wieder in Front. Als Yavuz Sen (77.) eine Viertelstunde vor Schluss auf 3:1 erhöhte, schien die Partie entschieden. In einer nervenaufreibenden Schlussphase mobilisierte Heilbronn noch einmal alle Kräfte und kam durch Besart Jashari (90.) zum Anschlusstreffer, doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. Ein Erfolg des unbändigen Willens.
Ein intensives Duell, bei dem die Führung mehrfach wackelte und die Zuschauer bis zum Abpfiff in Atem hielt. Nico Zipperlein (40.) brachte Güglingen kurz vor dem Seitenwechsel in Front, doch die Antwort der Lauffener Reserve folgte unmittelbar nach Wiederanpfiff durch Jonas Steinle (46.). Die Gäste witterten nun ihre Chance und drehten das Spiel durch Leonard Walz (64.) komplett. Güglingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Der unermüdliche Einsatz wurde belohnt, als Konrad Reiner (70.) mit einer entschlossenen Aktion den Ausgleich markierte. Eine Punkteteilung, die dem enormen Kampfgeist beider Mannschaften entsprach.
In Talheim setzte Julian Bertsch seinen beeindruckenden Lauf fort. Nachdem er bereits im letzten Spiel als dreifacher Torschütze glänzte, war er auch gegen Leingarten der entscheidende Faktor. Mit viel Übersicht und Entschlossenheit markierte er das 1:0 (45.) und das 2:0 (69.), womit er den Widerstand der Gäste weitgehend brach. Leingarten fand kaum Mittel gegen die kompakt stehende Talheimer Mannschaft, die das Geschehen über weite Strecken kontrollierte. Den Schlusspunkt unter diese souveräne Vorstellung setzte Florian Winzig (86.) kurz vor dem Ende. Ein Heimsieg, der durch taktische Disziplin und die individuelle Klasse von Bertsch ermöglicht wurde.
In einer Begegnung, die lange Zeit von stabilen Defensivreihen und intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Mannschaften geduldig nach der einen entscheidenden Lücke. Es entwickelte sich ein zähes Ringen um jeden Meter Boden, bei dem Großchancen zunächst Mangelware blieben. Erst in der Schlussviertelstunde erlöste Yannik Neuweiler (75.) den heimischen Anhang mit einer entschlossenen Einzelaktion. Eibensbach mobilisierte in den letzten Minuten zwar noch einmal alle Kraftreserven und suchte mit viel Leidenschaft den Ausgleich, doch die SGM verteidigte den knappen Vorsprung mit unbändigem Siegeswillen bis zum Schlusspfiff. Ein Erfolg der Beharrlichkeit.
In Dürrenzimmern gehörte die Bühne fast ausschließlich Beat Fischer. Mit einer außergewöhnlichen Leistung und einem leidenschaftlichen Hattrick (7., 27., 69.) wurde er zum Albtraum für die Hintermannschaft der Hausherren. Dürrenzimmern mühte sich zwar redlich und kam durch Mats Zetzsche (79.) zum Ehrentreffer, doch die Antwort der Gäste folgte postwendend. Praktisch im Gegenzug stellte Paul Rücker (79.) den alten Abstand wieder her und besiegelte den deutlichen Auswärtssieg der SGM MassenbachHausen. Eine beeindruckende Demonstration von Offensivpower und spielerischer Überlegenheit, die keinen Zweifel am Sieger aufkommen ließ.
Vor 80 Zuschauern präsentierte sich der SV Schluchtern als extrem fokussierte Einheit. In einer Partie, in der die Tore zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten fielen, avancierte Michele Varallo zum Mann des Tages. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff brachte er seine Farben in Führung (45.+1) und legte in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte (90.+5) mit seinem zweiten Treffer nach. Dazwischen sorgte Moritz Rokitte (62.) für die Vorentscheidung. Cleebronn investierte viel Herzblut, um zurück in die Partie zu finden, biss sich aber an der tadellos organisierten Schluchterner Defensive die Zähne aus. Ein Heimsieg, der durch hohe Effizienz in den Abschlüssen errungen wurde.
Der VfL Brackenheim brannte ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab und ließ der Spielgemeinschaft zu keinem Zeitpunkt Raum zum Atmen. Bereits nach zwei Minuten eröffnete Frank Silvain Teku den Torreigen. Besonders Bouargan Abdelaali glänzte mit einer beeindruckenden Vorstellung und steuerte drei Treffer (18., 47., 76.) zum Kantersieg bei. Auch Rejhan Rizovic (56.) und Yassin Barini (61.) beteiligten sich an der Torflut, während Teku (69.) ein zweites Mal erfolgreich war. Den Gastgebern gelang durch Louis Conte (60.) lediglich der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:4. Eine Machtdemonstration der Brackenheimer, die ihre spielerische Dominanz konsequent in Tore ummünzten.
+++
+++
Kreisliga A2:
In einer Begegnung, die vor allem durch die Entschlossenheit der Gäste geprägt war, sicherte sich der TSV Ellhofen 1906 einen Auswärtserfolg. Da für diese Partie keine spezifischen Torschützen übermittelt wurden, steht hier der mannschaftliche Erfolg im Fokus, der zu diesem deutlichen Endstand führte.
Vor der stattlichen Kulisse von 225 Zuschauern entwickelte sich in Sülzbach ein Spiel, das die Fans emotional durchschüttelte. Maurice Junge (7.) sorgte für einen frühen Jubelsturm bei den Hausherren, und als Silas Birk (48.) kurz nach dem Seitenwechsel nachlegte, schien die Partie bereits entschieden. Doch die SG Bad Wimpfen bewies eine unbändige Moral: Zunächst verkürzte Matthias Geiger (53.) den Rückstand, bevor ein furioser Doppelschlag von Maurice Gysinn (65.) und erneut Maurice Gysinn (67.) die gesamte Statik des Spiels innerhalb von nur zwei Minuten auf den Kopf stellte und den Gästen den Sieg bescherte.
In Heinsheim sahen die Zuschauer ein Geduldsspiel, das erst in der Schlussphase so richtig an Fahrt aufnahm. Nachdem die erste Stunde ohne Torerfolg geblieben war, brach Oktay Erisen (70.) für den SC Amorbach den Bann. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten, als Patrick Carvalho (74.) einen Handelfmeter mit großer Entschlossenheit zum Ausgleich verwandelte. Es deutete alles auf eine Punkteteilung hin, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit mobilisierte Mustafa Kurt (90.+4) die letzten Kraftreserven und erzielte den viel umjubelten Siegtreffer für die Gäste.
Der VfB Neuhütten präsentierte sich als extrem fokussierte Einheit und ließ den Gastgebern lange Zeit kaum Luft zum Atmen. Patrick Köhler (41.) eröffnete den Torreigen kurz vor der Pause, woraufhin Luca Hammel (54.) und erneut Patrick Köhler (58.) die Führung zügig ausbauten. Als Jean-Pierre Löffler (66.) zum 4:0 traf, war die Vorentscheidung gefallen. Die SGM Höchstberg/Tiefenbach bewies jedoch Sportsgeist und kam durch die Treffer von Silas Müller (72.) und Sven Schmelcher (90.) in der Schlussphase noch zu einer Ergebniskosmetik, die den Kampfgeist der Heimelf unterstrich.
In einer hochemotionalen Begegnung zweier Spielgemeinschaften bekamen die Zuschauer sechs Treffer zu sehen. Fabian Knölle (25.) und Marcel Kubach (28.) brachten Langenbrettach mit einem Doppelschlag zunächst in eine komfortable Position, doch Marlon Metz (34.) hielt Neudenau mit seinem Anschlusstreffer im Spiel. Ein unglückliches Eigentor von Sebastian Hetzler (67.) schien Langenbrettach den Sieg zu sichern, doch Julian Schnitzler (68.) antwortete postwendend. Derselbe Akteur, Julian Schnitzler (78.), markierte schließlich auch den Ausgleich und krönte damit eine leidenschaftliche Aufholjagd der Gäste.
In Löwenstein entwickelte sich vor 150 Zuschauern ein wahrer Krimi. Marinko Fedotov (7.) brachte die Hausherren früh in Front, doch Daniel Puchner (47.) stellte unmittelbar nach der Pause alles auf Null. Die erneute Führung durch Mario Stettner (52.) verteidigte Löwenstein bis tief in die Schlussphase, ehe Möckmühl einen unbändigen Siegeswillen entfachte. Kim-Dominic Paal (80.) erzwang den Ausgleich, und pünktlich zum Ende der regulären Spielzeit wurde Elias Fleps (90.) zum Helden des Tages, als er den Ball zum Siegtreffer im Gehäuse unterbrachte.
Ein Spiel, das durch ein dramatisches Finish in die Geschichte dieses Spieltags eingehen wird. Lange Zeit passierte wenig, bis Steven Schneiders (59.) die Gäste aus Weinsberg in Führung brachte. Obereisesheim rannte in der Schlussviertelstunde mit viel Wut im Bauch an und wurde durch den Ausgleich von Robin Hofmann (82.) belohnt. In einer schier endlosen Nachspielzeit behielt Jan Scherer (90.+7) die Ruhe und markierte in der siebten Minute der Extrazeit den emotionalen Siegtreffer für den VfL.
Vor 120 Zuschauern boten beide Mannschaften ein Spektakel der Offensivlust. Patrick Bayr (20.) legte für die SGM vor, doch Dominik Rebscher (22.) glich umgehend aus. Per Foulelfmeter brachte Jonathan Veith (30.) Duttenberg in Front, woraufhin Tom Laurinat (37.) noch vor dem Seitenwechsel für den erneuten Ausgleich sorgte. In einer nervenaufreibenden Schlussphase schien Luca Förch (88.) den TSV Duttenberg zum Auswärtssieg zu schießen, doch Steffen Dittmann (90.+3) rettete den Hausherren in der Nachspielzeit mit unbändigem Willen noch einen Punkt.
+++
+++
Kreisliga A3:
In einer von Taktik geprägten Begegnung behielt der SSV Gaisbach am Ende die Nase vorn. Der entscheidende Moment des Nachmittags gehörte Joel Fuchs (27.), der mit einer entschlossenen Aktion die Führung markierte. Creglingen versuchte in der Folgezeit alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Gaisbacher Hintermannschaft stand wie ein Fels in der Brandung und sicherte den knappen Erfolg mit unbändigem Einsatzwillen gegen die Angriffsbemühungen der Gäste.
Ein Spiel der schnellen Antworten erlebten die Fans in Künzelsau. Kurz vor dem Pausentee brachte Christian Weißert (42.) die Hausherren in eine hervorragende Position. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff schien Adrian Bartula (50.) mit dem zweiten Treffer für klare Verhältnisse zu sorgen, doch Yanic Colasuonno (51.) hauchte den Gästen nur eine Minute später mit dem Anschlusstreffer neues Leben ein. In einer leidenschaftlichen Schlussphase verteidigte die SGM den Vorsprung mit viel Herzblut gegen die anrennenden Michelbacher.
Vor 170 Zuschauern bewies Amrichshausen echte Nehmerqualitäten. Zwar ging Verrenberg durch einen von Fabian Debernitz (14.) verwandelten Handelfmeter früh in Führung, doch die Gäste schlugen noch vor der Pause zurück. Mario Bürklen (37.) glich zunächst aus, bevor erneut Mario Bürklen (41.) die Partie mit seinem zweiten Treffer des Tages komplett drehte. Im zweiten Durchgang suchte Verrenberg vergeblich nach einer Antwort, ehe Tim Erhard (63.) mit einer entschlossenen Einzelaktion den Deckel auf diese Begegnung setzte.
Die 80 Zuschauer in Bitzfeld sahen eine Heimelf, die von Beginn an hellwach agierte. Mehmet Uguz (10.) sorgte für einen Start nach Maß, woraufhin Robin Kreuzer (35.) die Führung noch vor der Halbzeitpause ausbaute. Dörzbach/Klepsau steckte jedoch nicht auf und kam durch einen Handelfmeter von Frank Leiser (52.) noch einmal heran. Trotz der aufkommenden Spannung in der Schlussviertelstunde rettete Bitzfeld-Schwabbach den Vorsprung durch eine geschlossene Mannschaftsleistung über die Zeit.
In einer Begegnung, die vor allem durch taktische Disziplin im Mittelfeld geprägt war, reichte ein einziger Geistesblitz für die Entscheidung. Alexander Stirn (62.) bewies nach über einer Stunde die nötige Ruhe vor dem Kasten und markierte den Siegtreffer für Kupferzell. Die SGM Niedernhall/Weißbach warf in den letzten Minuten zwar alles nach vorne, biss sich jedoch an der leidenschaftlich verteidigenden Heimelf die Zähne aus, die keinen weiteren Ballkontakt im eigenen Sechzehner zuließ.
Das Derby vor 180 Zuschauern bot alles, was das Fußballherz begehrt. Zunächst gingen die Gäste durch Sahin Cangul (17.) in Front, doch Igersheim kämpfte sich mit viel Wut im Bauch zurück. Yannick Nillies (42.) besorgte per Foulelfmeter den Ausgleich zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause. In einer hochemotionalen zweiten Hälfte war es schließlich Mj Nocillas (72.), der den Ball zum viel umjubelten Siegtreffer im Gehäuse unterbrachte und für Ekstase auf den Rängen sorgte.
Ein hochemotionales Unentschieden vor 180 Zuschauern, das vor allem von Strafraumszenen lebte. Lucas Mohr (15.) brachte die Gäste zunächst in Führung, doch Johannes Kohler (26.) antwortete postwendend mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter. Kurz vor dem Pausentee schlug das Taubertal durch Maik Fermüller (45.+1) erneut zu. Im zweiten Durchgang bewies die SGM jedoch erneut Moral: Wieder war es Johannes Kohler (61.), der per Foulelfmeter zur Stelle war und den Punktgewinn der puren Willenskraft sicherte.
Der SV Harthausen präsentierte sich in Niederstetten als extrem fokussierte Einheit. Mann des Tages war Johannes Heidinger (8.), der sein Team bereits früh mit einer entschlossenen Aktion auf Kurs brachte. Niederstetten mühte sich redlich, den Abwehrriegel der Gäste zu knacken, doch Johannes Heidinger (75.) machte mit seinem zweiten Treffer in der Schlussphase alles klar. Ein Auswärtserfolg, der durch taktische Reife und eine abgeklärte Vorstellung in der Defensive ermöglicht wurde.
