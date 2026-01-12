VfL Borsum verstärkt Offensive mit Sipan Fami Ali

Der VfL Borsum hat in der laufenden Wintertransferperiode seinen zweiten Neuzugang vorgestellt. Mit Sipan Fami Ali wechselt ein 20-jähriger Offensivspieler vom TuS Grün-Weiß Himmelsthür II zum Bezirksligisten. Der Flügelspieler soll in der Rückrunde zusätzliche Impulse für die Offensive setzen.

Ali nahm in den vergangenen Wochen an mehreren Probetrainings beim VfL Borsum teil und konnte dabei die sportlich Verantwortlichen überzeugen. Trainer Dustin Markgraf äußerte sich positiv über den Neuzugang: „Sipan hat in den Probetrainings einen guten Eindruck hinterlassen und gezeigt, dass er unserer Offensive in der Rückrunde wertvolle Impulse geben kann, wenn er diese Leistungen auch im Spiel abruft. Wir freuen uns, mit ihm einen jungen und talentierten Spieler für den VfL Borsum gewonnen zu haben.“

Auch Sipan Fami Ali selbst blickt zuversichtlich auf seine neue Aufgabe. Der Wechsel nach Borsum sei ihm leichtgefallen, insbesondere aufgrund des positiven Eindrucks, den Mannschaft und Umfeld hinterlassen hätten. Er betonte zudem seine Vorfreude auf die Spiele im Waldstadion und die Unterstützung durch die Anhänger des Vereins.