VfL Borsum verpflichtet Hendrik Kühn

Der VfL Borsum hat seinen dritten Neuzugang für die Bezirksliga Hannover Staffel 4 vorgestellt. Mit Hendrik Kühn kommt ein erfahrener Innenverteidiger in den Borsumer Wald. Der 29-Jährige wechselt vom TuS Liepe nach Hildesheim und trifft dort auf einen alten Weggefährten.
Kühn und Borsums Trainer Dustin Markgraf kennen sich bereits seit vielen Jahren. Beide spielten gemeinsam beim SC Lüchow – von der Jugend bis in den Herrenbereich. Der Kontakt riss auch nach ihren Vereinswechseln nie ab.
„Ich habe mit Dustin Markgraf viele Jahre von der F-Jugend bis in den Herren-Bereich Fußball gespielt. Daher musste ich auch nicht lange überlegen, als er mich einlud, mal beim Training vorbeizuschauen“, erklärt Kühn. Die Entscheidung für den VfL Borsum fiel ihm entsprechend leicht: „Dort habe ich mich direkt wohlgefühlt.“
Berufliche Gründe hatten den Verteidiger in den vergangenen zwei Jahren dazu gezwungen, kürzerzutreten. Mit dem Umzug nach Hildesheim sieht Kühn nun die Chance auf einen sportlichen Neuanfang.
„Ich bin neu in Hildesheim und freue mich, auf diese Weise schnell Anschluss gefunden zu haben“, sagt der 29-Jährige. Seine Ziele formuliert er klar: „Jetzt habe ich Lust, wieder richtig anzugreifen und hoffe, möglichst oft dabei helfen zu können, dass hinten die 0 steht.“
Trainer Dustin Markgraf bezeichnet den Transfer als wichtigen Schritt für den Verein. „Der Wechsel von Hendrik ist für uns ein absoluter Glücksfall“, betont er. Besonders auf der Innenverteidiger-Position habe Handlungsbedarf bestanden.
Mit Kühn bekomme die Mannschaft genau die Qualitäten, die gesucht wurden: „Mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke wird er unserer Defensive extrem weiterhelfen.“ Auch persönlich freue er sich über das Wiedersehen: „Umso schöner ist es, dass sich unsere Wege nun beim VfL Borsum wieder kreuzen.“
Auch Sportlicher Leiter Paul Wolfinger zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung. Kühn schließe eine wichtige Lücke im Kader und bringe wertvolle Erfahrung mit.
„Hendrik wird uns mit seiner Erfahrung direkt weiterhelfen und schließt eine der größeren Lücken in unserem Kader“, so Wolfinger. Er gehe davon aus, dass sich der Neuzugang schnell integrieren werde und einen Beitrag zur defensiven Stabilität leisten könne.
Mit Hendrik Kühn gewinnt der VfL Borsum nicht nur einen routinierten Innenverteidiger, sondern auch einen Spieler mit enger Verbindung zum Trainerteam. Für den Bezirksligisten ist der Transfer ein weiterer Baustein für eine stabile Saison 2025/26.