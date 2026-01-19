VfL Borsum verpflichtet Hendrik Kühn Innenverteidiger verstärkt die Defensive des Bezirksligisten zur Saison 2025/26 Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 4 VfL Borsum Hendrik Kühn

Der VfL Borsum hat seinen dritten Neuzugang für die Bezirksliga Hannover Staffel 4 vorgestellt. Mit Hendrik Kühn kommt ein erfahrener Innenverteidiger in den Borsumer Wald. Der 29-Jährige wechselt vom TuS Liepe nach Hildesheim und trifft dort auf einen alten Weggefährten.

Rückkehr zu einem vertrauten Trainer Kühn und Borsums Trainer Dustin Markgraf kennen sich bereits seit vielen Jahren. Beide spielten gemeinsam beim SC Lüchow – von der Jugend bis in den Herrenbereich. Der Kontakt riss auch nach ihren Vereinswechseln nie ab. „Ich habe mit Dustin Markgraf viele Jahre von der F-Jugend bis in den Herren-Bereich Fußball gespielt. Daher musste ich auch nicht lange überlegen, als er mich einlud, mal beim Training vorbeizuschauen“, erklärt Kühn. Die Entscheidung für den VfL Borsum fiel ihm entsprechend leicht: „Dort habe ich mich direkt wohlgefühlt.“

Neustart in Hildesheim Berufliche Gründe hatten den Verteidiger in den vergangenen zwei Jahren dazu gezwungen, kürzerzutreten. Mit dem Umzug nach Hildesheim sieht Kühn nun die Chance auf einen sportlichen Neuanfang. „Ich bin neu in Hildesheim und freue mich, auf diese Weise schnell Anschluss gefunden zu haben“, sagt der 29-Jährige. Seine Ziele formuliert er klar: „Jetzt habe ich Lust, wieder richtig anzugreifen und hoffe, möglichst oft dabei helfen zu können, dass hinten die 0 steht.“