VfL Borsum setzt auf Kontinuität Goldbach, Rohrmann und Glaser verlängern von FD · Heute, 16:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der VfL Borsum treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann drei wichtige Verlängerungen vermelden. Mit Marlon Goldbach, Luca-Matthias Rohrmann und Torhüter Matti Glaser bleiben drei Stammkräfte auch in der Spielzeit 2026/27 an Bord. Für den Bezirksligisten ist dies ein weiteres Signal für Kontinuität nach einer Saison, die die Mannschaft auf dem elften Tabellenplatz abschloss.

Besonders Marlon Goldbach entwickelte sich in seinem ersten Jahr beim VfL schnell zu einer festen Größe. Der Defensivspieler absolvierte 25 Punktspiele und steuerte vier Treffer bei. Mit seinen Leistungen gehörte er zu den konstantesten Akteuren der Mannschaft und spielte eine wichtige Rolle im Borsumer Kader. Auch Luca-Matthias Rohrmann wird weiterhin das Trikot des VfL tragen. Der Mittelfeldspieler kam in der abgelaufenen Saison auf 27 Einsätze und erzielte zwei Tore. Als einer der Dauerbrenner der Mannschaft prägte er das Spiel der Borsumer über weite Strecken der Saison und zählt zu den erfahrenen Kräften im Team.

Komplettiert wird das Trio von Torhüter Matti Glaser. Der Schlussmann stand in 23 Ligaspielen zwischen den Pfosten und gehörte trotz der 71 Gegentreffer zu den Leistungsträgern der Mannschaft. Mit seiner Erfahrung und Verlässlichkeit bleibt er ein wichtiger Baustein für die Planungen des Vereins. Die Verlängerungen unterstreichen den Weg, den der VfL Borsum eingeschlagen hat. Nachdem der Verein bereits mehrere Personalentscheidungen für die kommende Saison bekanntgegeben hatte, gelingt es nun erneut, bewährte Kräfte langfristig an den Klub zu binden. Gerade mit Blick auf die kommende Spielzeit soll die Mischung aus eingespielten Stammspielern und neuen Impulsen dazu beitragen, die Mannschaft weiterzuentwickeln.