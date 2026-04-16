VfL Borsum setzt auf Kontinuität Vier Verlängerungen als Signal für Stabilität und Zusammenhalt von FD · Heute, 15:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der VfL Borsum treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit voran und setzt dabei bewusst auf Kontinuität. Mit Leon Schwarzwälder, Hendrik Kühn, Lasse Kröger und Burhan Yener haben gleich vier Spieler ihre Zusage für die Saison 2026/27 gegeben. In einer Phase, in der sich der Klub im gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga Hannover 4 bewegt, sendet der Verein damit ein klares Signal der Stabilität.

Im Zentrum steht Torhüter Leon Schwarzwälder, der als Eigengewächs eine besondere Rolle einnimmt. Der Schlussmann, der in der laufenden Saison bislang auf sechs Einsätze kommt und bereits in der Vorsaison regelmäßig zwischen den Pfosten stand, betont die emotionale Bindung an den Verein. Für ihn ist das Engagement beim VfL eng mit seiner sportlichen Herkunft verknüpft, was seine Entscheidung zur Verlängerung unterstreicht. Mit Hendrik Kühn bleibt zudem ein Winterneuzugang an Bord, der sich in kurzer Zeit integriert hat. Der Defensivspieler, erst zur Rückrunde vom TuS Liepe gekommen, absolvierte bislang fünf Partien und steuerte bereits einen Treffer bei. Seine Perspektive ist klar auf langfristige Entwicklung ausgelegt, was sich in seiner frühzeitigen Zusage widerspiegelt.

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei Lasse Kröger. Auch er verstärkte die Mannschaft erst im Winter nach seinem Wechsel vom FC Wenden und kommt bislang auf sieben Einsätze sowie ein Tor. Seine Verlängerung deutet darauf hin, dass der Verein verstärkt auf die Integration neuer Kräfte setzt und diese frühzeitig bindet. Mit Burhan Yener bleibt zudem ein etablierter Bestandteil des Kaders erhalten. Der Offensivspieler, der in der laufenden Saison bereits 17 Einsätze absolviert hat, gehört zu den konstant eingesetzten Akteuren und steht exemplarisch für die personelle Achse im Team.