VfL Borsum setzt auf den eigenen Nachwuchs: Vasiloui rückt auf

Der VfL Borsum treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und setzt dabei erneut auf den eigenen Nachwuchs. Mit Adrian-Alexandru Vasiloiu präsentiert der Bezirksligist seinen fünften Neuzugang – wobei der 19-Jährige im Verein längst kein Unbekannter mehr ist.
Bereits im vergangenen Sommer wechselte Vasiloiu aus der Jugend des VfV Borussia 06 Hildesheim nach Borsum. In seiner ersten Spielzeit sammelte der Offensivspieler vor allem in den Nachwuchsmannschaften Spielpraxis. Dort überzeugte er mit vier Treffern in 19 Einsätzen und bereitete darüber hinaus mehrere Tore vor. Nun erhält er die Möglichkeit, sich dauerhaft im Herrenteam zu beweisen.
Der vielseitig einsetzbare Angreifer kann sowohl auf dem linken Flügel als auch hinter der Spitze oder im Sturmzentrum eingesetzt werden. Mit seiner Geschwindigkeit, seiner Stärke im Eins-gegen-Eins sowie seiner Abschlussqualität mit beiden Füßen erweitert er die offensiven Optionen des VfL erheblich. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen entwicklungsfähigen Spieler, der das Potenzial besitzt, sich schnell an das höhere Niveau im Herrenbereich anzupassen.
Die Beförderung des 19-Jährigen unterstreicht zugleich den Weg, den der VfL Borsum eingeschlagen hat. Der Verein möchte talentierten Nachwuchsspielern eine Perspektive bieten und ihnen den Übergang aus dem Jugendbereich in die erste Mannschaft ermöglichen. Nach Platz elf in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison arbeiten die Borsumer daran, ihren Kader gezielt zu verstärken und gleichzeitig auf junge, entwicklungsfähige Spieler aus den eigenen Reihen zu setzen.
Für Vasiloiu bedeutet der Schritt den Beginn eines neuen Abschnitts seiner Laufbahn. Nach einer erfolgreichen Saison im Jugendbereich soll er nun seine Qualitäten auch im Herrenfußball unter Beweis stellen und sich unter Trainer Dustin Markgraf weiterentwickeln. Die Verantwortlichen verbinden mit dem Offensivspieler die Hoffnung, dass er mit seiner Dynamik und Unbekümmertheit frische Impulse für das Angriffsspiel des VfL liefern kann.