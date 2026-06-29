VfL Borsum setzt auf den eigenen Nachwuchs: Vasiloui rückt auf

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Der VfL Borsum treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und setzt dabei erneut auf den eigenen Nachwuchs. Mit Adrian-Alexandru Vasiloiu präsentiert der Bezirksligist seinen fünften Neuzugang – wobei der 19-Jährige im Verein längst kein Unbekannter mehr ist.

Bereits im vergangenen Sommer wechselte Vasiloiu aus der Jugend des VfV Borussia 06 Hildesheim nach Borsum. In seiner ersten Spielzeit sammelte der Offensivspieler vor allem in den Nachwuchsmannschaften Spielpraxis. Dort überzeugte er mit vier Treffern in 19 Einsätzen und bereitete darüber hinaus mehrere Tore vor. Nun erhält er die Möglichkeit, sich dauerhaft im Herrenteam zu beweisen.

Der vielseitig einsetzbare Angreifer kann sowohl auf dem linken Flügel als auch hinter der Spitze oder im Sturmzentrum eingesetzt werden. Mit seiner Geschwindigkeit, seiner Stärke im Eins-gegen-Eins sowie seiner Abschlussqualität mit beiden Füßen erweitert er die offensiven Optionen des VfL erheblich. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen entwicklungsfähigen Spieler, der das Potenzial besitzt, sich schnell an das höhere Niveau im Herrenbereich anzupassen.