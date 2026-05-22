VfL Borsum baut weiter auf den eigenen Nachwuchs

– Foto: André Nückel

Der VfL Borsum setzt in der Kaderplanung für die Saison 2025/26 weiter auf Kontinuität und Nachwuchsförderung. Mit Karlo Kusic erhält ein Eigengewächs die Chance im Herrenbereich und verstärkt künftig die Defensive des Bezirksligisten.

Karlo Kusic gehört seit viereinhalb Jahren zum Nachwuchs des VfL Borsum und wagt nun den Sprung in den Herrenfußball. Der 19-jährige Linksverteidiger spielte zuletzt in der U19-Landesliga und gehörte dort zu den konstantesten Spielern seines Teams.

Mit den zweitmeisten Einsätzen und Spielminuten unterstrich Kusic in der laufenden Saison seine Bedeutung innerhalb der Jugendmannschaft. Zuvor war der Defensivspieler vom JFC Kaspel 09 nach Borsum gewechselt.