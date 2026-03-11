VfL Bochum verlängert mit Talent van Eck – Aufstieg in die U21 winkt

Die U-21 des VFL Bochum darf sich im Sommer über einen Neuzugang aus den eigenen Reihen freuen. – Foto: Patrik Otte

Der VfL Bochum hat laut „Reviersport“ ein weiteres Talent aus dem eigenen Nachwuchs gebunden: Mittelfeldspieler Ole van Eck (18) hat seinen Vertrag beim Revierklub verlängert.

Der 18-Jährige wird die aktuelle Saison noch in der U19 beenden, ehe im Sommer der nächste Entwicklungsschritt folgt: der Aufstieg in die U21, die aktuell in der Regionalliga West spielt.

Besonders bemerkenswert ist sein Weg zurück auf den Platz: Nach einer längeren verletzungsbedingten Zwangspause kämpfte sich van Eck mit viel Mentalität zurück in die Startelf und gilt mittlerweile wieder als feste Säule im Team von Trainer David Siebers. Beim VfL wird vor allem sein unermüdlicher Wille und seine Leidensfähigkeithervorgehoben.