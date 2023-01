VfL Bochum und SV Meppen gastieren im Sportzentrum Baccum U19 SV Meppen vs VfL Bochum

Beide Teams spielen in der dreigeteilten A-Junioren Bundesliga. Der SV Meppen belegt aktuell einen sehr guten 6. Platz in der Bundesliga Nord/Nordost noch vor u.a. RB Leipzig, Hamburger SV, Union Berlin und Werder Bremen, während der Nachwuchs des VfL Bochum in der Bundesliga West hinter den namhaften Vereinen 1. FC Köln, Borussia Dortmund, FC Schalke 04, Bayer Leverkusen, MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach den 7. Platz belegt.

Der Bochumer Mannschaftskapitän Mats Pannewig, der mit den Bundesligaprofis der Herren im spanischen Jerez de la Frontera das Trainingslager bestritt, wird wohl nicht dabei sein, da er dort verletzt vorzeitig abreiste. SVM-Trainer Carsten Stammermann hingegen hat alle Mann an Bord. Er konnte mit seiner Elf am Mittwoch das Vorbereitungsspiel in Lingen gegen den Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen SC Spelle/Venhaus (Herren) mit 2:1 gewinnen. Schiedsrichter der Partie in Baccum ist der Bad Bentheimer Arne Nibbrig, seine Assistenten sind Jonas Groothus und Matthias Lohmann. Die Rückserie der Meppener startet am 04.02.2023 gegen den 1. FC St. Pauli im Meppener Waldstadion (Versen). Der Eintritt ist frei, für die Verpflegung der Gäste sorgt der SC Baccum.