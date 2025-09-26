VfL Bochum punktet beim Regionalliga-Spitzenreiter

Der 10. Spieltag in der Regionalliga West läuft. Zum Auftakt setzte sich am Donnerstagabend der 1. FC Bocholt mit 2:1 bei der SSVg Velbert durch. Weiter ging es schon am Freitag. Ebenfalls unter Flutlicht empfing Aufsteiger und Tabellenführer Sportfreunde Siegen die Reserve des VfL Bochum. Diese Spiele gibt es außerdem.
Die SSVg Velbert unterliegt dem 1. FC Bocholt knapp mit 1:2. Zum ausführlicheren Spielbericht geht es hier.
Die Sportfreunde Siegen sind weiter ungeschlagen. Auch am 10. Spieltag holte die Mannschaft mindestens einen Punkt. Im Duell der Aufsteiger gab es ein 1:1-Unentschieden gegen den Nachwuchs des VfL Bochum. Die Gäste gingen durch Luis Hartwig nach einer Viertelstunde in Front. Kurz vor der Pause konnten die Hausherren ausgleichen. Nach einer Flanke von Dustin Willms stieg Arif Güclü in die Luft und köpfte zum 1:1 ein (40.). Ohne die ganz große Chance ging schließlich die zweite Halbzeit zu Ende.
11. Spieltag
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - SV Rödinghausen
Fr., 03.10.25 18:00 Uhr FC Gütersloh - SC Wiedenbrück
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - Wuppertaler SV
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Köln II
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr RW Oberhausen - SC Paderborn 07 II
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Lotte
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Dortmund II
So., 05.10.25 14:00 Uhr Bonner SC - FC Schalke 04 II
So., 05.10.25 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Sportfreunde Siegen
