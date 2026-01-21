VfL Bochum II: Zwei Defensiv-Verstärkungen - Eigengewächs kehrt zurück

Von 2015 bis 2025 durchlief Tolba sämtliche Mannschaften beim VfL. Viermal stand er im Bundesliga-Aufgebot, auf der VfL-Mitgliederversammlung 2022 wurde er mit der Werner-Altegoer-Medaille in der Altersklasse U19 ausgezeichnet. Nach der Neueinführung der U21 stand der gelernte Innenverteidiger in der Oberliga-Saison 2024/25 in 15 Pflichtspielen auf dem Feld und war Teil der Aufstiegsmannschaft. „Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Dass es so schnell und so gut funktioniert hat, ist sehr schön. Alle haben mich gut aufgenommen, natürlich kenne ich noch viele Spieler, Trainer und Verantwortliche. Das oberste Ziel ist der Klassenerhalt in der Regionalliga. Dafür werden wir alles geben, ich werde versuchen, der Mannschaft bestmöglich zu helfen“, so Tolba.

Mit Volkmer kommt geballte Drittliga- und Regionalliga-Erfahrung ins Team von Coach Heiko Butscher. Der Innenverteidiger stand seit Sommer 2024 beim TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest unter Vertrag. Zuvor lief der Routinier unter anderem für Werder Bremen II, den MSV Duisburg und Carl Zeiss Jena auf und absolvierte dabei 112 Drittliga-Partien und 110 Regionalliga-Partien. Beim Jahn Regensburg kam er zudem zu zwei Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga und war zweimal im DFB-Pokal im Einsatz. Einmal für den MSV Duisburg, als er am 14. September 2020 beim 0:5 gegen Borussia Dortmund in der Startelf stand, unglücklicherweise aber in der 38. Spielminute wegen einer Notbremse vom Platz flog.