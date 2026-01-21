VfL Bochum II: Zwei Defensiv-Verstärkungen - Eigengewächs kehrt zurück

Der 21-jährige Mohammed Tolba, der von 2015 bis 2025 im Bochumer Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde, hatte im vergangenen Sommer den Verein verlassen und steht ab sofort wieder unter Vertrag. Kürzlich hatte er sich ohne Erfolg bei Drittligist Alemannia Aachen als Probespieler vorgestellt.
Vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger kommt der 29-jährige Dominic Volkmer, der für Jahn Regensburg schon zweimal in der 2. Bundesliga aufgelaufen ist.
Von 2015 bis 2025 durchlief Tolba sämtliche Mannschaften beim VfL. Viermal stand er im Bundesliga-Aufgebot, auf der VfL-Mitgliederversammlung 2022 wurde er mit der Werner-Altegoer-Medaille in der Altersklasse U19 ausgezeichnet. Nach der Neueinführung der U21 stand der gelernte Innenverteidiger in der Oberliga-Saison 2024/25 in 15 Pflichtspielen auf dem Feld und war Teil der Aufstiegsmannschaft.
„Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Dass es so schnell und so gut funktioniert hat, ist sehr schön. Alle haben mich gut aufgenommen, natürlich kenne ich noch viele Spieler, Trainer und Verantwortliche. Das oberste Ziel ist der Klassenerhalt in der Regionalliga. Dafür werden wir alles geben, ich werde versuchen, der Mannschaft bestmöglich zu helfen“, so Tolba.
Mit Volkmer kommt geballte Drittliga- und Regionalliga-Erfahrung ins Team von Coach Heiko Butscher. Der Innenverteidiger stand seit Sommer 2024 beim TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest unter Vertrag.
Zuvor lief der Routinier unter anderem für Werder Bremen II, den MSV Duisburg und Carl Zeiss Jena auf und absolvierte dabei 112 Drittliga-Partien und 110 Regionalliga-Partien. Beim Jahn Regensburg kam er zudem zu zwei Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga und war zweimal im DFB-Pokal im Einsatz. Einmal für den MSV Duisburg, als er am 14. September 2020 beim 0:5 gegen Borussia Dortmund in der Startelf stand, unglücklicherweise aber in der 38. Spielminute wegen einer Notbremse vom Platz flog.
Zuvor war bereits im Dezember der 21-jährige Aurel Wagbe von Holstein Kiel II verpflichtet worden. Das Fußballspielen lernte der Mittelfeldspieler, der in Reinbek (Hamburg) geboren ist, vordergründig beim Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg. Der Wechsel nach Kiel im Sommer 2023 war für den Linksaußen ein besonderer: Die Störche statteten Wagbe mit einem Profivertrag aus. Im August 2025 wurde der Vertrag aufgelöst.
„Aurel hat ein mehrtägiges Probetraining für uns absolviert und uns speziell beim jüngsten Testspiel gegen den PEC Zwolle sehr beeindruckt. Besonders seine physische Komponente und sein Zug zum Tor sind wichtige Eigenschaften, mit denen er uns in der physisch geprägten Regionalliga West weiterhelfen wird. Mit 45 Regionalliga-Spielen bringt Aurel reichlich Erfahrung mit, zudem kam er bei Holstein Kiel bereits zu zwei Einsätzen in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal", sagte Max Kögel, Sportlicher Leiter des Übergangsbereichs im Talentwerk.
Die bisherigen Wintertransfers des VfL Bochum II in der Übersicht:
Zugänge: Mohammed Tolba, Aurel Wagbe (beide vereinslos), Dominic Volkmer (TSV Steinbach)
Abgänge: Ben Heuser (SV Kapfenberg), Divine Boafo (SV Schermbeck), Tolga Özdemir (SV Schermbeck), Keleb Nwubani (Rot Weiss Ahlen), Jan Nzeba-Bost (Leihe, Rot Weiss Ahlen), Stevan Tasic (unbekannt)